«Дело непростое». На чешской ферме уничтожат почти 750 тысяч кур из-за птичьего гриппа

На ферме в поселке Брод-над-Тихоу в Чехии уничтожат 742 тысячи кур-несушек из-за вспышки птичьего гриппа. Это все куры, живущие на ферме, и 15% от числа этих птиц во всех хозяйствах страны.
«Поначалу мы предполагали отбраковать для уничтожения 120 тысяч кур в половине одного из трех отделений на данной ферме. Но потом зараженные птицы были обнаружены во второй половине этого отделения, а вчера они нашлись и в других отделениях», — заявил 4 января представитель Главного ветуправления Чехии Петр Майер (цитата по РИА Новости).
Уничтожать птиц будут не только сотрудники фермы, но и ветеринары, и даже сотрудники пожарной охраны. Как много времени это займет — неясно. Глава чешского минсельхоза Зденек Некула назвал эту задачу непростой, но отметил, что ответственные свое дело знают.
Чехия переживает крупнейшую вспышку птичьего гриппа, в стране запретили выгул домашней птицы. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) отметило, что Европа борется с «самой разрушительной эпидемией» этой болезни в истории, из-за нее на фермах выбраковали уже больше 50 миллионов домашней птицы.