«Дело непростое». На чешской ферме уничтожат почти 750 тысяч кур из-за птичьего гриппа

На ферме в поселке Брод-над-Тихоу в Чехии уничтожат 742 тысячи кур-несушек из-за вспышки птичьего гриппа. Это все куры, живущие на ферме, и 15% от числа этих птиц во всех хозяйствах страны.



«Поначалу мы предполагали отбраковать для уничтожения 120 тысяч кур в половине одного из трех отделений на данной ферме. Но потом зараженные птицы были обнаружены во второй половине этого отделения, а вчера они нашлись и в других отделениях», — заявил 4 января представитель Главного ветуправления Чехии Петр Майер (цитата по РИА Новости).

