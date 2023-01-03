Валюты в рост. Доллар, евро и юань подорожали по итогам первых торгов года на Мосбирже

Курс доллара, евро и юаня заметно вырос по итогам первых торгов нового года на Московской бирже во вторник, 3 января.



К закрытию торгов доллар подрос на 1,24 рубля по отношению к курсу предыдущих торгов — до 71,14 рубля. Евро подорожал на 50 копеек — до 74,8 руб. Курс китайского юаня вырос на 19,8 копейки — до 10,11 рубля.



«Фонтанка» писала, что перед Новым годом Центробанк установил официальные курсы валют на праздники.



Прогноз экономистов о том, каким будет курс рубля в 2023 году, читайте здесь.

