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    Валюты в рост. Доллар, евро и юань подорожали по итогам первых торгов года на Мосбирже

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    Курс доллара, евро и юаня заметно вырос по итогам первых торгов нового года на Московской бирже во вторник, 3 января.

    К закрытию торгов доллар подрос на 1,24 рубля по отношению к курсу предыдущих торгов — до 71,14 рубля. Евро подорожал на 50 копеек — до 74,8 руб. Курс китайского юаня вырос на 19,8 копейки — до 10,11 рубля.

    «Фонтанка» писала, что перед Новым годом Центробанк установил официальные курсы валют на праздники.

    Прогноз экономистов о том, каким будет курс рубля в 2023 году, читайте здесь.

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