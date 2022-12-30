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    Доллар, евро и юань: ЦБ установил официальные курсы валют на праздники

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    Центробанк установил официальный курс валют с 31 декабря на все праздничные новогодние дни. Доллар понизился на 1,6 рубля — до 70,3375 руб., евро — на 42,12 копейки, до 75,6553 руб., курс юаня тоже снизился — на 23,57 коп., до 98,9492 руб. Такие данные во второй половине дня 30 декабря приводит официальный сайт ЦБ.

    Напомним, что Банк России устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

    «Фонтанка» писала, что в первой половине дня 30 декабря курс евро на Мосбирже поднимался выше отметки в 77 рублей.

    Читайте на «Фонтанке» прогноз экономистов о том, каким будет курс рубля в 2023 году.

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