Просто объедение. Считаем, куда и как девать новогодние калории

Спустился на лыжах с горы — минус салат оливье, покатался на коньках — минус сто граммов виски и бутерброд

Если хотя бы на несколько часов отрываться от просмотра сериалов и «каникулярного» стола в длинные выходные, можно не задумываться о лишних килограммах, наеденных за новогодним столом. «Фонтанка» призывает в праздничные дни баловать себя не только всякими вкусностями, прибереженными «на Новый год», но и активным досугом с двойным назначением. Первое — не дать себе заскучать, второе — не оставить шансов всем застольям испортить фигуру.



Экспресс-диеты и голодание — не наш метод

Когда надо быстро после зимних нажористых каникул приводить себя в порядок перед выходом на работу, портится настроение. При этом никакие экспресс-диеты не сумеют заставить организм за пару дней сбросить даже пару килограммов. А врачи не советуют и начинать экстремальный процесс избавления от них. «Погоня за стройной фигурой в короткие сроки приводит к серьезным изменениям в организме и провоцирует обострение существующих заболеваний и даже возникновение новых проблем со здоровьем. В некоторых случаях краткосрочное голодание допустимо, но только по медицинским показаниям и под контролем врача», — говорит Вероника Зайцева, врач-эндокринолог компании «Инвитро».



Поэтому лучше давайте разберемся, как прожить предстоящую неделю без накопления жира на боках.

Новогодние калории: сколько и за что

За новогодним столом мы не считаем калории, успокаиваем себя тем, что раз в году можем себе позволить объесться. Ну и ладно. Упомянем о них между делом.

Существуют расчеты энергетической ценности готовых блюд на 100 граммов. Они приблизительные, потому что зависят от калорийности каждого продукта, используемого при приготовлении, например, калорийность салата зависит от заправки, запеченного мяса — от добавления тех или иных ингредиентов. Плюс/минус в 100 граммах готового праздничного блюда содержится:



Бутерброды с лососевой икрой — 270 ккал

Форель слабосоленая — 200 ккал

Сыр — 300 ккал

Сельдь под шубой с майонезом — 170 ккал

Салат оливье с говядиной и майонезом — 140

Салат оливье с курицей и майонезом — 125

Салат оливье с вареной колбасой и майонезом — 160

Салат «Цезарь» — 200 ккал

Салат «Мимоза» — 270 ккал

Винегрет — 115 ккал

Холодец из свинины — 340 — 390 ккал

Холодец из говядины — 130 — 180 ккал

Холодец из индейки или курицы — 100 ккал

Рыба запеченная — 94 ккал

Индейка запеченная — 145 ккал

Утка запеченная — 200 ккал



Говядина запеченная — 160 ккал

Свинина запеченная — 230 ккал

А еще и напитки. В 100 граммах «Шампанского» полусладкого — 87 ккал, в брюте — 55 ккал, в красном сухом вине — 68 ккал, в полусладком — 88, сладком — 100, в белом сухом и полусухом — 66–70 ккал, сладком — 88. Тяжелая артиллерия — водка, виски, коньяк, текила — 230 — 240 ккал.

Обратите внимание, здесь нет ни хлеба, ни сладких неалкогольных напитков, ни десертов. И мы не говорим, что праздник с такими блюдами может продолжаться несколько каникулярных дней — новогодние застолья плавно перетекают в рождественские, и самоуговоры по поводу невоздержанности в еде на одну ночь растягиваются на всю неделю. Если вы склонны поддаваться новогоднему обжорству, подумайте, как вам хотелось бы израсходовать то, что вы наедаете в течение выходного дня.



Понять, сколько калорий необходимо именно вам для поддержания нынешнего веса, можно на сайте Министерства здравоохранения с помощью разработанного ведомством счетчика калорий. Другой счетчик подскажет, какие физические активности сколько калорий расходуют и достаточно ли их, чтобы не только не поправиться, но и похудеть. Хотя можно исходить и из средних значений, по которым женщинам нужно около 2000 ккал в сутки, мужчинам — 2500 ккал/сут. Как потратить лишние калории на каникулах

Погуляем по украшенному Петербургу



Самый простой способ — прогулка по морозному городу. В такую погоду организм тратит много энергии не только на движение, но и на согревание. Час беспрерывного гуляния будет стоить ему 250 — 400 ккал, в зависимости от заданного темпа.

Ходим по-скандинавски

Гулять по зимнему городу в Петербурге безопаснее всего с палками. Скандинавская ходьба полезна в любое время года, а зимой добавляет уверенности при ходьбе и обеспечивает безопасность движения. При обычной пешеходной скорости (5 км в час) человек с палками сжигает 375–475 калорий в час.

Прихватите с собой морковку

Во время такой зимней прогулки в парке можно, не стесняясь, впасть в детство и слепить снеговика. На такое творческое и веселое занятие организм вынужден потратить около 300 ккал.

Не забудьте перчатки или варежки

Коллективную лепку снеговика обычно с удовольствием сочетают с игрой в снежки. Час на эту забаву никто не тратит (расход калорий 200 ккал/час), но за 15 минут минус 50 ккал тоже хорошо.



Скользим и худеем

Большие нагрузки, как при интенсивных занятиях конькобежным спортом (до 600 ккал за час), на городском катке вряд ли возможны. Но даже приятное спокойное катание требует расхода до 300 ккал за час.



Вставай на лыжи

В Ленинградской области или в городе — в парке «Сосновка», на Елагином острове — зимой любители активного досуга встают на лыжню. Это самый полезный вид спорта на зимних каникулах, потому что за час бега расходуется минимум 500 калорий, максимум — 1000.

Полезно с горочки спуститься

Час езды от Петербурга — и вы на горнолыжном склоне. Здесь, при катании на сноуборде или лыжах сжигается 400–500 ккал за час, но из этого часа нужно вычесть время, потраченное на подъем и на передышку.

Запрягайтесь в санки

Если вы захотели покататься в парке на санках, калории потратите разве что на подъем в гору. А вот если покатаете на них ребенка в парке, то, с одной стороны, зарядитесь от него хорошим настроением, с другой, бег в такой упряжке сожжет у вас минимум 350 ккал.



Берем лопату

Дачная радость — расчистка дорожек от снега уносит до 300 ккал за час. В зависимости от снежного покрова, размера территории и состояния подъездной дороги к участку, кто-то может израсходовать все лишнее за пару дней борьбы со снегом.

Потратили калории? Не возвращайте их быстро

После активного отдыха также активно обостряется аппетит. По дороге домой не торопитесь заходить в кафе по соседству с катком. А если не можете удержаться, то ограничьтесь там сладким горячим чаем или кофе.

Домашняя работа эффективна, если активна

Интенсивного расхода наеденных калорий в домашних условиях ожидать сложно. Даже если вы полдня отведете на уборку или глажку белья. Потратив час на то, чтобы пропылесосить квартиру, вы израсходуете 170 ккал, а приготовление ужина потребует расхода всего 150 ккал/час.

