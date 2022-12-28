Беглов рассказал, что было самым сложным для городского правительства в 2022 году

Губернатор Александр Беглов рассказал, какое направление работы оказалось самым сложным в 2022 году. Это строительство метро.



Комментарий Беглов дал вечером 28 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург», подводя итоги года. По его словам, именно метростроение стало самым сложным направлением работы в прошлом году. Одна из причин — все оборудование старого «Метростроя» находится в залоге у банков, и пришедшему ему на смену «Метрострою Северной столицы» пришлось брать всю технику в аренду. Вторая — необходимость сохранить весь квалицированный штат прежнего подрядчика. Кроме того, есть множество других вопросов. В частности, для строительство трех станций в Приморском районе требуется депо (вероятно, речь идет о «Туристской», «Планерной» и «Шуваловском проспекте»). А участок под депо — в частной собственности, и «цена [земли] сразу возрастает, потому что все знают, что это нужно городу».