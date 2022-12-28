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    Беглов рассказал, что было самым сложным для городского правительства в 2022 году

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    Губернатор Александр Беглов рассказал, какое направление работы оказалось самым сложным в 2022 году. Это строительство метро.

    Комментарий Беглов дал вечером 28 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург», подводя итоги года. По его словам, именно метростроение стало самым сложным направлением работы в прошлом году. Одна из причин — все оборудование старого «Метростроя» находится в залоге у банков, и пришедшему ему на смену «Метрострою Северной столицы» пришлось брать всю технику в аренду. Вторая — необходимость сохранить весь квалицированный штат прежнего подрядчика. Кроме того, есть множество других вопросов. В частности, для строительство трех станций в Приморском районе требуется депо (вероятно, речь идет о «Туристской», «Планерной» и «Шуваловском проспекте»). А участок под депо — в частной собственности, и «цена [земли] сразу возрастает, потому что все знают, что это нужно городу».

    Напомним, в прошлом октябре «Метрострой Северной столицы» заключил с городом контракт на строительство, реконструкцию и проектирование метро на 600 млрд рублей. На данный момент компания достраивает объекты, начатые «Метростроем», и реконструирует станцию «Чернышевская». Первое новое строительство МССС намечено на апрель-май 2023 года — это будет проходка как раз зеленой линии к станции «Планерная». При этом в руководстве компании в конце года произошли изменения — назначен новый гендиректор Кирилл Петров.

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    МетроМетростройАлександр Беглов
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