Зеленую линию метро в Петербурге начнут прокладывать через 4–5 месяцев

Продолжение зеленой линии метро до станции «Планерная» хотят начать строить во II квартале 2023 года. Это будет первое новое строительство «Метростроя Северной столицы».



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, именно такие сроки начала проходческих работ содержатся в обновленном производственном плане. Предположительно, речь об апреле-мае.



«Фонтанка» рассказывала, что в начале ноября компания и город подписали допсоглашение к основному рамочному контракту на строительство и реконструкцию метро в Петербурге. Оно касалось именно участка зеленой линии от станции «Беговая» через «Туристскую» до «Планерной», а именно — подготовительных работ. Они должны продлиться до 31 мая, к тому времени на площадке должен быть собран проходческий щит «Надежда». «Фонтанка» писала, с какими трудностями МССС столкнулся, когда искал подрядчика, который сможет отремонтировать и провести санацию комплекса, так как речь шла — и идет — о поставке эксклюзивных деталей под заказ.

