Зеленую линию метро в Петербурге начнут прокладывать через 4–5 месяцев

Продолжение зеленой линии метро до станции «Планерная» хотят начать строить во II квартале 2023 года. Это будет первое новое строительство «Метростроя Северной столицы».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, именно такие сроки начала проходческих работ содержатся в обновленном производственном плане. Предположительно, речь об апреле-мае.
«Фонтанка» рассказывала, что в начале ноября компания и город подписали допсоглашение к основному рамочному контракту на строительство и реконструкцию метро в Петербурге. Оно касалось именно участка зеленой линии от станции «Беговая» через «Туристскую» до «Планерной», а именно — подготовительных работ. Они должны продлиться до 31 мая, к тому времени на площадке должен быть собран проходческий щит «Надежда». «Фонтанка» писала, с какими трудностями МССС столкнулся, когда искал подрядчика, который сможет отремонтировать и провести санацию комплекса, так как речь шла — и идет — о поставке эксклюзивных деталей под заказ.
Проектную документацию по самому участку ЛМГТ сдал заказчику еще в 2019 году, однако через экспертизу ее не проводили. По заявлению МССС, сейчас она дорабатывается, и в экспертизу ее будут сдавать этапами, чтобы строить конкретный участок, пока рассматривается следующий. Общая стоимость участка оценивается почти в 90 млрд.
Отрезок линии до «Планерной» должен стать первым объектом, который МССС начнет строить с нуля. На данный момент он достраивает только те участки, которые уже в значительной степени были построены «старым «Метростроем», а также реконструирует станцию «Чернышевская». На этой неделе стало известно, что из МССС уходит гендиректор Владимир Шмидт — через 4 месяца после того, как КРТИ заявил об отставании в освоении средств и необходимости вводить личную ответственность руководителя компании. Подробнее о предполагаемом сменщике Шмидта читайте здесь.