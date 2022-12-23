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    Зеленую линию метро в Петербурге начнут прокладывать через 4–5 месяцев

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    Продолжение зеленой линии метро до станции «Планерная» хотят начать строить во II квартале 2023 года. Это будет первое новое строительство «Метростроя Северной столицы».

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, именно такие сроки начала проходческих работ содержатся в обновленном производственном плане. Предположительно, речь об апреле-мае.

    «Фонтанка» рассказывала, что в начале ноября компания и город подписали допсоглашение к основному рамочному контракту на строительство и реконструкцию метро в Петербурге. Оно касалось именно участка зеленой линии от станции «Беговая» через «Туристскую» до «Планерной», а именно — подготовительных работ. Они должны продлиться до 31 мая, к тому времени на площадке должен быть собран проходческий щит «Надежда». «Фонтанка» писала, с какими трудностями МССС столкнулся, когда искал подрядчика, который сможет отремонтировать и провести санацию комплекса, так как речь шла — и идет — о поставке эксклюзивных деталей под заказ.

    Проектную документацию по самому участку ЛМГТ сдал заказчику еще в 2019 году, однако через экспертизу ее не проводили. По заявлению МССС, сейчас она дорабатывается, и в экспертизу ее будут сдавать этапами, чтобы строить конкретный участок, пока рассматривается следующий. Общая стоимость участка оценивается почти в 90 млрд.

    Отрезок линии до «Планерной» должен стать первым объектом, который МССС начнет строить с нуля. На данный момент он достраивает только те участки, которые уже в значительной степени были построены «старым «Метростроем», а также реконструирует станцию «Чернышевская». На этой неделе стало известно, что из МССС уходит гендиректор Владимир Шмидт — через 4 месяца после того, как КРТИ заявил об отставании в освоении средств и необходимости вводить личную ответственность руководителя компании. Подробнее о предполагаемом сменщике Шмидта читайте здесь.

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