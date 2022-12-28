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    Посмотрите, как гигантский навозный заяц бьёт в барабаны в Якутии

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    Прославившийся якутский скульптор Михаил Боппосов представил символ 2023 года из привычного материала — навоза. Гигантский заяц ещё и бьёт в барабаны.

    Как рассказал творец 28 декабря журналистам «Сахамедиа», материал для статуи в этом году оказался в дефиците. Потребовалась помощь братьев.

    «Навоз нынче у меня в дефиците, так как собственное хозяйство перестал вести по состоянию здоровья. Да и нынче декабрь выдался тёплым. А чтобы скульптура хорошо скрепилась, нужны хорошие морозы. Но мне очень сильно помогли мои братья Иван и Иннокентий. Так что к намеченной дате — к 28 декабря — мы успели. Сегодня у нас в селе школьная ёлка как раз», — отметил Михаил Боппосов.

    «Фонтанка» рассказывала, что ранее довольно своеобразные символы Нового года появились на центральных площадях двух северный городов — Нижневартовска и Мегиона в ХМАО. Произведения вызвали много вопросов. В итоге их пришлось дорабатывать.

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