Снегурочку из Нижневартовска лишили её страшной прелести. А заяц и вовсе перестал быть собой

Ледовые скульптуры из Нижневартовска потеряли свою уникальность. Судя по местным соцсетям, их доработали сразу после того, как они 23 декабря прославились на всю страну. Снегурочка больше не Баба Мороз, теперь у неё вполне девичье лицо. Зайчик же и вовсе лишился лица, став кристаллом.
Как удивительно эти фигуры выглядели раньше, смотрите на «Фонтанке».
По данным 86.RU, администрация Нижневартовска потратила на ледовый городок около 7 миллионов рублей. Муниципальный контракт выполнило ООО «Проминвестэнерго».
РИА Новости со ссылкой на администрацию сообщает, что подрядчику дали два дня на исправление недочётов.
«Нареканий много: мутный лед, не все снежные и ледяные фигуры соответствуют эскизам, недостаточно освещения и другие замечания. Заказчики работ дали два дня на исправление недочетов, которые уже зафиксированы и станут поводом для применения штрафных санкций к подрядчику», — говорится в релизе.