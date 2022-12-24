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    Снегурочку из Нижневартовска лишили её страшной прелести. А заяц и вовсе перестал быть собой

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    Ледовые скульптуры из Нижневартовска потеряли свою уникальность. Судя по местным соцсетям, их доработали сразу после того, как они 23 декабря прославились на всю страну. Снегурочка больше не Баба Мороз, теперь у неё вполне девичье лицо. Зайчик же и вовсе лишился лица, став кристаллом.

    Как удивительно эти фигуры выглядели раньше, смотрите на «Фонтанке».

    По данным 86.RU, администрация Нижневартовска потратила на ледовый городок около 7 миллионов рублей. Муниципальный контракт выполнило ООО «Проминвестэнерго».

    РИА Новости со ссылкой на администрацию сообщает, что подрядчику дали два дня на исправление недочётов.

    «Нареканий много: мутный лед, не все снежные и ледяные фигуры соответствуют эскизам, недостаточно освещения и другие замечания. Заказчики работ дали два дня на исправление недочетов, которые уже зафиксированы и станут поводом для применения штрафных санкций к подрядчику», — говорится в релизе.

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