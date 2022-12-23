А теперь можно выпадать в осадок. На главной площади Нижневартовска появилась очень суровая Снегурочка

В суровом и северном городе нефтяников Нижневартовск появился не менее суровый ледовый городок на главной площади. Югорчан облик сказочных персонажей, мягко говоря, озадачил, а соцсети заполнили комментарии.
Внешний вид главного ледяного зайки, которого обычно и называют косым, навел горожан на мысль, что скульптор изобразил явно похмельный символ наступающего Нового года. Его собратья выглядят не менее помятыми. Снегурочка и вовсе сразила. Кто-то мягко выразился, что это просто суровая сибирская снегурочка. Звучали предположения, что это Баб Снегур, Снегурочка-Халк или Баба Мороз.
Как 23 декабря пишет 86.RU, ледовый городок обошелся администрации Нижневартовска почти в 7 миллионов рублей. Исполнителем муниципального контракта является ООО «Проминвестэнерго».