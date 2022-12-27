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    Тест на испорченность. В Мегионе заметили снежного зайца, на которого сзади лучше не смотреть

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    Ханты-Мансийский автономный округ продолжает шокировать пользователей соцсетей и жителей региона. Эстафетную палочку от мужеподобной Снегурки из Нижневартовска получил зайчик из Мегиона (ХМАО). Его фото разошлись по соцсетям 27 декабря и им, по-хорошему, не помешала бы пометка 18+.

    Спереди — немного грустный, обаятельный заяц, а сзади — то, что дети часто любят пририсовывать в школьных учебниках. Мэрия города винит во всем снег. Мол, он припорошил фигуру, вот она и изменилась немного. Переделывать не спешат, так как смех-смехом, но на фаллический символ официально никто не жаловался.

    «Обращений граждан мы не видели ещё официальных по поводу зайца, в мегионской группе — да, похихикали, что он напоминает орган, и всё, а жалоб конкретных не было», — рассказали в мэрии.

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