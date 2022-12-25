Машина вылетела на тротуар на 27-й линии В.О. и смела столбы и пешеходов. Говорят, у водителя был приступ

Тяжёлое ДТП случилось днём 25 декабря на Васильевском острове в Петербурге, сообщают «Фонтанке» читатели.
читатель «Фонтанки»
По их словам, в 15:49 на перекрёстке 26–27-й линий и Большого проспекта В.О. легковой автомобиль выехал на тротуар, сбил знак пешеходного перехода и двух человек, а затем и светофор на другой стороне Большого проспекта. Сначала под удар попала девушка на тротуаре, затем девушка с белым рюкзаком на Большом проспекте — она была в сознании, когда обеих грузили в скорую, рассказывает очевидец. По его данным, обе девушки в тяжёлом состоянии.
Люди, которые вытащили водителя из оранжевой машины, сказали, что у него был приступ, добавляет читатель.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.