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    Российская чемпионка повторила под водой танец Уэнсдей Адамс

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    Чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко повторила танец Уэнсдей Адамс — героини одноименного сериала. Получилось очень эффектно.

    Девушка на каблуках и в платье двигается так, что с первого взгляда трудно понять, что всё происходит в глубине бассейна. На съемки, по её словам, ушло около четырех часов. Ролик на YouTube уже собрал около 30 тысяч просмотров на момент публикации новости. Это не первый подобный опыт: ранее Макушенко, которая после окончания карьеры живет в США, исполнила под водой фирменный танец Майкла Джексона — лунную походку.

    Как рассказывала «Фонтанка», необычный танец Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдей» повторяют по всему миру, даже в музее смерти в Новосибирске.

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    Синхронное плаваниеТанецУэнсдэй
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