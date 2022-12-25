Российская чемпионка повторила под водой танец Уэнсдей Адамс

Чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко повторила танец Уэнсдей Адамс — героини одноименного сериала. Получилось очень эффектно.
Девушка на каблуках и в платье двигается так, что с первого взгляда трудно понять, что всё происходит в глубине бассейна. На съемки, по её словам, ушло около четырех часов. Ролик на YouTube уже собрал около 30 тысяч просмотров на момент публикации новости. Это не первый подобный опыт: ранее Макушенко, которая после окончания карьеры живет в США, исполнила под водой фирменный танец Майкла Джексона — лунную походку.
Как рассказывала «Фонтанка», необычный танец Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдей» повторяют по всему миру, даже в музее смерти в Новосибирске.