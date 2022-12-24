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    В самый короткий день года свободы лишились сразу два любителя растений в Петербурге и области

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    У двух мужчин из Петербурга и Гатчинского района Ленобласти нашлось кое-что общее — они оба хранили дома запрещенные растения. Один из них даже разбил огород, но больше его возделывать не придется.

    Оба нарушителя были задержаны в четверг, сообщает 24 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. У жителя Веревского сельского поселения дома нашли почти два килограмма растительного наркотика, а у 39-летнего петербуржца — 96 кустов и 3,8 килограмма запрещенного в пакетах.

    Возбуждены два дела по «наркотической» статье. По данным «Фонтанки», жителю Гатчинского района 52 года, он был судим за многое, включая наркотики, причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством.

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