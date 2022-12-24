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    Погода в Петербурге меняется, мокрая каша на дорогах станет льдом

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    Выходные в Петербурге и Ленобласти ожидаются зимними, а осадки заканчиваются.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 декабря будет облачно, днем с прояснениями. Мокрый снег ожидался только ночью и утром, днем — без существенных осадков. Ветер умеренный. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в течение суток 0 — минус 2 градуса.

    Сегодня вслед за проходящим над регионом атмосферным фронтом начнут поступать более холодные воздушные массы, сообщает центр «Фобос». В Ленинградской области минус 4 — плюс 1 градус. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В воскресенье будет ещё холоднее: ночью в городе минус 4–6 градусов, днём минус 2–4, облачная, с прояснениями погода без осадков.

    Фото: Антон Кубышкин

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