Ещё одна сенсация в деле основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX — крупнейший в истории залог

Новый виток одного из крупнейших дел в американской истории — против основателя и бывшего гендиректора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. После его возвращения в США с Багамских островов, по данным Bloomberg, суд 22 декабря постановил выпустить его под залог. Размер залога — 250 млн долларов. Это, по словам федерального прокурора Николаса Руса, одна из крупнейших сумм в истории американского правосудия.
Бэнкман-Фрид обязан соблюдать условия электронного слежения и должен находиться в доме своих родителей.
Попытка бегства маловероятна по причине узнаваемости обвиняемого, отмечают адвокаты. Прокурор заявил, что обвинения в отношении него достаточно серьезны, чтобы он оставался в заключении, однако тот добровольно согласился на экстрадицию в США. Ко всему прочему состояние Бэнкмена-Фрида настолько сократилось, что размер залога «значительно ограничит способность обвиняемого передвигаться».
История Бэнкмана-Фрида во многом беспрецедентная. В начале ноября компания FTX объявила о банкротстве, а её глава подал в отставку. Он потерял всё свое состояние — 16 млрд долларов. Теперь его обвиняют в финансовом мошенничестве — дело получило статус одного из крупнейших в американской истории. Его задержали на прошлой неделе на Багамских островах, и он дал согласие на отправку в США, где его будут судить.