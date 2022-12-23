Ещё одна сенсация в деле основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX — крупнейший в истории залог

Новый виток одного из крупнейших дел в американской истории — против основателя и бывшего гендиректора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. После его возвращения в США с Багамских островов, по данным Bloomberg, суд 22 декабря постановил выпустить его под залог. Размер залога — 250 млн долларов. Это, по словам федерального прокурора Николаса Руса, одна из крупнейших сумм в истории американского правосудия.



Бэнкман-Фрид обязан соблюдать условия электронного слежения и должен находиться в доме своих родителей.

