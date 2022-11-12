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    Криптобиржа FTX объявила о крахе. Её экс-глава потерял всё своё состояние — миллиарды долларов

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    В США криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве. Это случилось через день после того, как Binance отказалась от покупки главного конкурента.

    Как пишет 12 ноября Bloomberg, соучредитель и бывший гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё свое состояние — 16 млрд долларов. Его состояние на «пике» оценивалось в 26 млрд долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 млрд долларов. Это одна из крупнейших потерь состояния в истории. В компании заявили, что Бэнкман-Фрид уходит в отставку, но будет «помогать новому руководству на время перехода».

    Помимо самой биржи заявку на банкротство подали еще 130 связанных с ней структур, пишет «Коммерсантъ».

    Как писала «Фонтанка», на фоне этих событий биткоин показал рекордное падение.

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