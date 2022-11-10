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    Биткоин рухнул из-за подрыва доверия к бирже FTX

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    На фоне подрыва доверия к бирже FTX биткоин 9 ноября обновил двухлетний минимум, упав до $15 708/BTC. Последний раз он так обваливался в ноябре 2020 года.

    За сутки, по данных биржи Binance, биткоин потерял примерно 15 %, за последние 5 дней — более 25 %. Это произошло на фоне новостей об обеспечении биржи FTX в ненадёжных активах, за неделю пользователи вывели с площадки криптовалюту на 6 млрд долларов, пишет 10 ноября «Коммерсантъ».

    Восстановление спроса на криптовалюту эксперты ждут в начале 2023 года.

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