Биткоин рухнул из-за подрыва доверия к бирже FTX

На фоне подрыва доверия к бирже FTX биткоин 9 ноября обновил двухлетний минимум, упав до $15 708/BTC. Последний раз он так обваливался в ноябре 2020 года.



За сутки, по данных биржи Binance, биткоин потерял примерно 15 %, за последние 5 дней — более 25 %. Это произошло на фоне новостей об обеспечении биржи FTX в ненадёжных активах, за неделю пользователи вывели с площадки криптовалюту на 6 млрд долларов, пишет 10 ноября «Коммерсантъ».



Восстановление спроса на криптовалюту эксперты ждут в начале 2023 года.

