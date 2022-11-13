Обанкротившаяся криптобиржа FTX подтвердила «несанкционированные транзакции». Речь идёт о выводе миллиардов долларов

Криптобиржа FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которая ранее объявила о банкротстве, испытала загадочный отток средств. Об этом сообщил в соцсетях главный юрист американского подразделения Райан Миллер. Он не привел сумму транзакций. «Поделимся дополнительной информацией, как только она у нас появится», — добавил юрист.



В интервью Bloomberg Миллер отметил, что компания переводит средства в так называемое холодное хранилище (устройство, не подключенное к интернету). По данным издания, вывод средств за сутки составил 662 млн долларов. По информации источников Reuters, объем выведенных средств мог составить 1–2 млрд долларов.

