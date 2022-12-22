Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX вылетел в США, чтобы предстать перед судом

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид отправился в США, где его будут судить, после того, как багамские власти разрешили его экстрадицию.



По данным Fox Business, он вылетел с Багамских островов в Нью-Йорк 21 декабря вечером по местному времени.



Бизнесмена задержали на Багамах по запросу американских властей на прошлой неделе. Позже он согласился на выдачу в США.



В начале ноября компания FTX объявила о банкротстве, а Бэнкман-Фрид подал в отставку. Он потерял всё свое состояние — 16 млрд долларов. Теперь его обвиняют в финансовом мошенничестве — дело получило статус одного из крупнейших в американской истории. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выясняет, причастен ли он к действиям, спровоцировавшим кризис ликвидности. Сам он отрицает все обвинения.