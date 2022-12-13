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    На Багамах задержали основателя обанкротившейся криптобиржи FTX, за ним ворох сомнительных операций

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    1 комментарий

    Основатель еще недавно одной из крупнейших криптовалютных бирж Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах 13 декабря. Пока что суть вменяемого держится в тайне, но кое-что уже известно.

    Господина Бэнкмана-Фрида задержала полиция Багамских островов по запросу США. Прокурор из Нью-Йорка сообщил, что обвинительное заключение пока что засекречено. По данным New York Times, речь идет о мошенничестве с ценными бумагами электронным способом, а также отмывании денег и преступном сговоре. Он единственный обвиняемый по делу.

    Криптобиржа FTX объявила о банкротстве 11 ноября, через день после того, как ее главный конкурент — Binance отказался от покупки площадки. Новый глава компании Джон Рэй, который занимается процедурой банкротства, сказал, что за свою 40-летнюю карьеру не видел компании в столь удручающем состоянии. Юрист FTX вскоре после объявления банкротства заявил, что за сутки компания вывела в так называемое холодное хранилище (не подключенное к интернету) порядка 700 млн долларов.

    Еще в сентябре биржу оценивали в 32 миллиарда долларов. Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё свое состояние — 16 млрд долларов. Помимо самой биржи, заявку на банкротство подали еще 130 связанных с ней структур.

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    Диванный Эксперт13 Дек 2022 в 10:04
    Жил бы у нас-горя б не знал.
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