На Багамах задержали основателя обанкротившейся криптобиржи FTX, за ним ворох сомнительных операций

Основатель еще недавно одной из крупнейших криптовалютных бирж Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах 13 декабря. Пока что суть вменяемого держится в тайне, но кое-что уже известно.

Господина Бэнкмана-Фрида задержала полиция Багамских островов по запросу США. Прокурор из Нью-Йорка сообщил, что обвинительное заключение пока что засекречено. По данным New York Times, речь идет о мошенничестве с ценными бумагами электронным способом, а также отмывании денег и преступном сговоре. Он единственный обвиняемый по делу.