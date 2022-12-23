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    Спортивный «Вольво» сбил первоклассника прямо на зебре. За водителем числится 83 нарушения ПДД за год

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    Семилетний мальчик получил серьёзные травмы в результате ДТП в Красносельском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 23 декабря.

    ДТП произошло вчера в 12:55 у дома 169, корпус 1, по проспекту Ветеранов. 29-летний петербуржец на Volvo S 60 совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу вместе с дедушкой по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Мальчик учится в школе неподалёку.

    Мальчик был доставлен в детскую городскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и раной теменной области в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП возбуждено дело по статье 12.24, часть 2, КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

    Водитель «Вольво», по данным «Фонтанки», в этом году 83 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, подавляющее большинство нарушение — превышение скорости. Это почти вдвое больше, чем у «золотого сына» на Porsche Cayenne, устроившего смертельное ДТП на КАД.

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