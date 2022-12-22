Закон, регулирующий работу такси, приняли в третьем чтении

Госдума на заседании 22 декабря приняла в третьем чтении законопроект, который регулирует работу легковых такси. Документ устанавливает требования к внешнему виду машин, к водителям, добавляет ответственности агрегаторам и вводит несколько реестров такси.

Закон запрещает работать в такси водителям с непогашенной судимостью или более чем тремя неоплаченными штрафами за нарушения ПДД. Если водитель был лишен прав, то он не может таксовать еще год после возврата удостоверения. Кроме того, для работы в такси водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком или индивидуальным предпринимателем либо зарегистрироваться как самозанятый и получить соответствующее разрешение на перевозки.

Автомобиль такси должен иметь на борту контрастные «шашечки», а на крыше — оранжевый опознавательный фонарь. Цветовая гамма кузова должна соответствовать установленным в регионе требованиям, если такие есть, но на тех, кто получил разрешение на оказание услуг такси до вступления требований в силу, они не распространяются. В салоне автомобиля должна размещаться информация о госномере машины, наименовании перевозчика, его номере в региональном реестре, сроке действия разрешения, телефонном номере для приема жалоб и предложений, ФИО водителя, а также номер телефона уполномоченного органа.

Службы приема заказов такси обязаны будут открывать региональные представительства, если заказы в регионе ежесуточно выполняют более 4 тысяч машин. Агрегаторы разделят ответственность за ДТП с самозанятыми водителями и возьмут на себя компенсацию пострадавшему пассажиру. Также сервис могут лишить лицензии, если он будет массово отдавать заказы водителям-нелегалам. Все данные компании будут обязаны хранить только на российских серверах и предоставлять к ним доступ ФСБ. «Служба заказа легкового такси обязана предоставить федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, который установлен Правительством Российской Федерации», — говорится в законопроекте.