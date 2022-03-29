Новым законом о такси перевозчиков могут обязать делиться данными с ФСБ

Минтранс разработал поправки в закон, который регламентирует деятельность таксопарков и агрегаторов такси. В нем прописана обязанность предоставить доступ к базам заказов ФСБ.

О существовании документа и намерении в скором времени передать его в Госдуму 29 марта пишет РБК. Доступ к базе должен быть автоматизированным и удаленным. Какие конкретно данные может получить ФСБ и зачем они нужны службе, в законопроекте не прописано. В широком смысле речь идет о «данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».