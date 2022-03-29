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Новым законом о такси перевозчиков могут обязать делиться данными с ФСБ

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Минтранс разработал поправки в закон, который регламентирует деятельность таксопарков и агрегаторов такси. В нем прописана обязанность предоставить доступ к базам заказов ФСБ.

О существовании документа и намерении в скором времени передать его в Госдуму 29 марта пишет РБК. Доступ к базе должен быть автоматизированным и удаленным. Какие конкретно данные может получить ФСБ и зачем они нужны службе, в законопроекте не прописано. В широком смысле речь идет о «данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».


Кроме ФСБ, данные о поездках должны попадать в Региональную навигационно-информационную систему, но в этом случае есть уточнение — в них должно быть отмечено местоположение такси и водителя.

Также законопроектом предлагается ввести минимальный тариф на перевозку, ограничить количество автомобилей для каждого региона, устанавливать в машинах средства контроля усталости водителя, вести реестры, открывать представительства и ввести ответственность для агрегаторов, если у водителя не было разрешения.

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Комментарии (16)

atty
А что ещё фсб не передавали, давайте расход туалетной бумаги и пр.) Учёт и контроль.
VVM1962
пора и платные туалеты заставить делиться базой данных с ФСБ.
Kiner22
??? Автор статьи ! Ты что пишешь ?! Такси и так делится всеми данными !!! Теперь хотят обязать передавать о клиентах информацию в течении суток
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