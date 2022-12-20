CNBC: Илон Маск хочет найти нового гендиректора для Twitter вместо себя

Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск ищет того, кто займет пост главного исполнительного директора компании вместо него. Об этом 20 декабря сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.



Как отмечает канал, Маск ищет человека, способного поддерживать существование Twitter.



18 декабря Маск запустил на своей странице опрос для пользователей Twitter, где спрашивал, стоит ли ему покинуть должность гендиректора компании. Большинство (57,5%) проголосовало за такое решение.



При этом, по данным CNBC, Маск начал искать нового гендиректора еще до того, как запустил опрос.

