Илон Маск найдет Twitter управляющего, сам он нужен Tesla

Илон Маск намерен завершить реструктуризацию Twitter на этой неделе и вернуться к другим своим проектам. Соцсеть получит нового управляющего.

Маска цитирует Reuters 17 ноября. Отмечается, что вопрос поиска управляющего займет какое-то время и на это время Маск продолжит полноценно руководить компанией. Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси ответил отрицательно на вопрос о том, будет ли он управляющим.

Также сообщается, что Маска ждут в Tesla. Он сказал, что намерен как можно раньше вернуться к деятельности этой компании, и добавил, что некоторые его инженеры на добровольных началах помогают ему в Twitter.