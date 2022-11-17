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    Илон Маск найдет Twitter управляющего, сам он нужен Tesla

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    Илон Маск намерен завершить реструктуризацию Twitter на этой неделе и вернуться к другим своим проектам. Соцсеть получит нового управляющего.

    Маска цитирует Reuters 17 ноября. Отмечается, что вопрос поиска управляющего займет какое-то время и на это время Маск продолжит полноценно руководить компанией. Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси ответил отрицательно на вопрос о том, будет ли он управляющим.

    Также сообщается, что Маска ждут в Tesla. Он сказал, что намерен как можно раньше вернуться к деятельности этой компании, и добавил, что некоторые его инженеры на добровольных началах помогают ему в Twitter.

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