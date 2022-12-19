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    Маск устроил в Twitter голосование, уйти ли ему с поста гендиректора соцсети

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    2 комментария

    Новый владелец Twitter Илон Маск объявил, что изменения в правилах соцсети теперь будут выноситься на голосование. После этого он устроил в своём аккаунте опрос: стоит ли ему покинуть должность гендиректора компании. Он пообещал, что исполнит волю участников голосования.

    «Те, кто голосуют за уход, будьте осторожны со своими желаниями, они могут исполниться», — предупредил он.

    Пока больше голосов (около 56%) — за уход Маска.

    Тем временем уволенные Маском сотрудники Twitter сообщили о начале создания «соцсети для чернокожих», которая будет честно распределять вознаграждение авторам на основе популярности публикаций.

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    Комментарии 2

    Семён Воля19 Дек 2022 в 08:23
    Илон по уши увяз в болоте.... Твиттер его погубит..... Прощай, космос! Прощай, Марс!
    +2−0
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