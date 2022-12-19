Маск устроил в Twitter голосование, уйти ли ему с поста гендиректора соцсети

Новый владелец Twitter Илон Маск объявил, что изменения в правилах соцсети теперь будут выноситься на голосование. После этого он устроил в своём аккаунте опрос: стоит ли ему покинуть должность гендиректора компании. Он пообещал, что исполнит волю участников голосования.



«Те, кто голосуют за уход, будьте осторожны со своими желаниями, они могут исполниться», — предупредил он.



Пока больше голосов (около 56%) — за уход Маска.



Тем временем уволенные Маском сотрудники Twitter сообщили о начале создания «соцсети для чернокожих», которая будет честно распределять вознаграждение авторам на основе популярности публикаций.

