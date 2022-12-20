На набережной Фонтанки вместе со снегом убрали светофор

В центре Петербурга борьба со снегом вновь не обошлась без сопутствующего ущерба. На этот раз досталось столбу со светофором.

На съезде с Лештукова моста на четную сторону набережной Фонтанки «светофор пал в битве снегоуборочной техники с сугробами», сообщает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». В пресс-службе СПб ГКУ «ДОДД» «Фонтанке» рассказали, что в 15:30 к ним поступила заявка о том, что уборочная техника сбила светофорную колонку на пересечении набережной Фонтанки и переулка Джамбула. Позвонивший сообщил, что светофор лежит на проезжей части, провода оборваны.