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    На набережной Фонтанки вместе со снегом убрали светофор

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    В центре Петербурга борьба со снегом вновь не обошлась без сопутствующего ущерба. На этот раз досталось столбу со светофором.

    На съезде с Лештукова моста на четную сторону набережной Фонтанки «светофор пал в битве снегоуборочной техники с сугробами», сообщает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». В пресс-службе СПб ГКУ «ДОДД» «Фонтанке» рассказали, что в 15:30 к ним поступила заявка о том, что уборочная техника сбила светофорную колонку на пересечении набережной Фонтанки и переулка Джамбула. Позвонивший сообщил, что светофор лежит на проезжей части, провода оборваны.

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    На место направили аварийную бригаду. К настоящему времени колонку убрали с проезжей части, завтра ее будут восстанавливать. Сейчас светофор работает без одной колонки.

    Уборкой на этом участке занимается подрядная организация СПб ГБУ «Мостотрест». В учреждении добавили, что сейчас движение там не затруднено: сбитый светофор разобрали, а оборванный провод убрали.

    Накануне на Малой Конюшенной улице жертвой снегоуборщика стал фонарь у памятника Гоголю. А 15 декабря при уборке снега сбили фонарный столб на Каменноостровском проспекте.

    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «Мегаполис»

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    ДТП со снегоуборочной техникойУборка снега
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