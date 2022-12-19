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    Снегоуборщик превратил Малую Конюшенную в улицу разбитых фонарей

    1960
    1 комментарий

    Вместе с уборкой снега в Петербурге продолжают крушить фонарные столбы. На этот раз не устояла опора на Малой Конюшенной улице, у памятника Николаю Гоголю, сообщает 19 декабря «Мегаполис».

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    Как рассказали «Фонтанке» в СПб ГБУ «Ленсвет», сигнал о сбитой опоре освещения поступил в 13:50. Прибывшая бригада выяснила, что столб повалила снегоуборочная машина.

    «Верхняя часть повреждённой опоры полностью демонтирована. Кабельная линия наружного освещения заизолирована. Освещение на Малой Конюшенной улице включилось в штатном режиме», — добавили в «Ленсвете».

    Тем временем в жилищной инспекции заявили о взятии на строгий контроль зимней уборки в Петербурге. Сотрудники проверяют, как чистят выходы из парадных, тротуары, крыши и вывозят снег. В период с 22 ноября по 19 декабря было выявлено 1012 нарушений, из которых, по данным ведомства, 746 уже устранены. Управляющим организациям объявлены 170 предостережений о недопустимости нарушения требований.

    15 декабря «Фонтанка» рассказывала, как на Каменноостровском проспекте фонарный столб не выдержал встречи со снегоуборщиком.

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    Комментарии 1

    муматор19 Дек 2022 в 20:19
    оставление места ДТП и лишение. Плюс возмещение убытков и т.д.
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