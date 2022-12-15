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    Как упал фонарь на Каменноостровском: снегоуборщик зацепил новогоднее украшение, а оно потянуло столб

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    Падение фонарного столба на Каменноостровском проспекте в Петербурге 15 декабря произошло после его встречи со снегоуборочной машиной. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Ленсвета».

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
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    «Работала снегоуборочная техника и зацепила новогоднее украшение, которое потянуло за собой опору уличного освещения», — объяснили в пресс-службе.

    Сообщение на предприятие поступило в 4:45, бригада организации прибыла на место к 5:07. Сейчас принимаются меры по расключению кабеля в соседней опоре. В ближайшее время прибудет кран, с помощью которого опору либо вернут в штатное состояние, либо демонтируют.

    «Фонтанка» писала, что на Каменноостровском проспекте утром 15 декабря выросла 2-километровая пробка в сторону центра. «Узким местом» оказался не Троицкий мост, как это обычно бывает, а Австрийская площадь, рядом с которой и упал столб. К 10:40 пробка уменьшилась до 1,5 километра, но на «Яндекс.Карте» она бордовая, то есть скорость движения в ней очень низкая.

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    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений

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