Более тысячи нарушений при уборке снега нашла ГАТИ в Петербурге с конца ноября

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга с начала зимы мониторит уборку городских улиц и очистку кровель нежилых зданий. С конца ноября специалисты обнаружили более тысячи нарушений.
Инспекторы осматривают до 400 объектов каждый день, и всего с конца ноября проверили 7,5 тысячи: более 4500 территорий, 1700 зон производства работ, 700 нежилых зданий и 500 объектов улично-дорожной сети. В ходе мониторинга специалисты выявили более 1 тысячи нарушений, из них каждое пятое уже устранено, сообщает 20 декабря пресс-служба ГАТИ Петербурга.
Организациям, которые не приняли меры, чтобы устранить проблемы, объявили в общей сложности более 400 предостережений. Сотрудники ГАТИ провели около 300 профилактических визитов, разъясняя требования к зимней уборке, добавили в инспекции.
На минувшей неделе инспекторы осмотрели 150 объектов улично-дорожной сети, мостов и набережных и выявили 31 нарушение. Больше
Для мониторинга уборки снега во дворах в этом году ГАТИ использует внедренный проект «Чистый двор», который позволяет контролировать более 1900 уборочных кварталов. Также с начала зимы к проверкам привлекли подведомственное ГАТИ СПб ГКУ «Управление по мониторингу за состоянием элементов благоустройства», программно-аппаратные комплексы которого теперь собирают данные не только о нарушениях парковки, но и о качестве зимней уборки внутриквартальных территорий.