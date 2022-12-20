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    Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в Петербурге в декабре

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    В Санкт-Петербурге 26–27 декабря планируется провести неформальную встречу глав стран СНГ.

    В ней, как ожидается, примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Это будет второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году. Такой же саммит проходил в Петербурге в конце прошлого декабря.

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