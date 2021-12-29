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Путин продолжает работу в Петербурге, в планах — беседа с Лукашенко

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Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 декабря, продолжит работу в Санкт-Петербурге, где находится с начала недели. Как сообщает ТАСС, в частности, у него намечена встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Согласно анонсу пресс-службы Лукашенко, президенты собираются обсудить актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами. Возможно, они также сыграют в хоккей. Белорусский лидер прибыл в Россию с двухдневным рабочим визитом утром 28 декабря.

28 декабря в Петербурге начался неформальный саммит руководителей стран СНГ. На него съехались президент России Владимир Путин, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Фото: president.gov.by
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Фото: president.gov.by

Предыдущая очная беседа Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября в Москве. Тогда лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. 4 ноября они утвердили эти программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло по видеосвязи. Сентябрьская встреча президентов была пятой в этом году. Ранее они общались в феврале, апреле, мае, июле. Все эти переговоры проходили на российской территории.

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Комментарии (19)

***_555
Сколько?
dragvs
Когда чык-чырык освободит россиян из плена?
Zet
Батьке новых кредитов подкинет безвозвратных, да завоз азиатов увеличит. Больше в такой компании обсуждать нечего.
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