Путин продолжает работу в Петербурге, в планах — беседа с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 декабря, продолжит работу в Санкт-Петербурге, где находится с начала недели. Как сообщает ТАСС, в частности, у него намечена встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко.



Согласно анонсу пресс-службы Лукашенко, президенты собираются обсудить актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами. Возможно, они также сыграют в хоккей. Белорусский лидер прибыл в Россию с двухдневным рабочим визитом утром 28 декабря.

28 декабря в Петербурге начался неформальный саммит руководителей стран СНГ. На него съехались президент России Владимир Путин, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

