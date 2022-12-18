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    Москву завалило снегом, тоже с рекордами

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    8 комментариев

    Снегопад в Москве и Подмосковье насыпал сугробы, которые не вписываются в климатические нормы. Но петербургский рекорд столица пока что не побила.

    О предварительных итогах снегопада в столице 18 декабря сообщает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Как он пишет в своем телеграм-канале, на данный момент понятно, что за ночь выпало 13 мм снега — это 26% от месячной нормы декабря. В Петербурге, напомним, неделю назад выпало больше 15 мм.

    «Учитывая, что снегопад в столице продолжается, можно утверждать, что рекорд по количеству выпавших осадков в столице, составлявший 13,1 мм и установленный в 1989 году, побит, но точное его значение станет известно после 21 часа местного времени», — отметил синоптик.

    Он также добавил, что всего с начала зимы в Москве насыпало уже 77 мм, это полторы месячных нормы.

    Еще более снежно обстоят дела в Московской области. К примеру, в Коломне за ночь насыпало 21 мм, а за декабрь уже больше двух месячных норм.

    В Петербург тем временем идет оттепель.

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    Комментарии 8

    Nikkolas18 Дек 2022 в 12:42
    Предприимчивые граждане на авито предлагают откапать машину в Москве из снега, есть предложения и наоборот, закопать)))
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