Москву завалило снегом, тоже с рекордами

Снегопад в Москве и Подмосковье насыпал сугробы, которые не вписываются в климатические нормы. Но петербургский рекорд столица пока что не побила.
О предварительных итогах снегопада в столице 18 декабря сообщает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Как он пишет в своем телеграм-канале, на данный момент понятно, что за ночь выпало 13 мм снега — это 26% от месячной нормы декабря. В Петербурге, напомним, неделю назад выпало больше 15 мм.
«Учитывая, что снегопад в столице продолжается, можно утверждать, что рекорд по количеству выпавших осадков в столице, составлявший 13,1 мм и установленный в 1989 году, побит, но точное его значение станет известно после 21 часа местного времени», — отметил синоптик.
Он также добавил, что всего с начала зимы в Москве насыпало уже 77 мм, это полторы месячных нормы.
Еще более снежно обстоят дела в Московской области. К примеру, в Коломне за ночь насыпало 21 мм, а за декабрь уже больше двух месячных норм.
В Петербург тем временем идет оттепель.