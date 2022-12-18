Циклон принесет в Петербург оттепель и снег в ночь на понедельник

Циклон принесет в Петербург снег и потепление к вечеру 18 декабря. В ночь на понедельник температура воздуха перешагнет нулевую отметку. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов.



Пока, по его словам, температура воздуха в городе замерла на отметке в –6…–7 гр. Плотная облачность в течение двух дней не дает ей понизиться.



Он добавил, что ночное потепление будет временным, а основное ожидается с середины следующей недели.



Напомним, ранее Александр Колесов рассказал, что необычного было в первой половине декабря.

