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    Циклон принесет в Петербург оттепель и снег в ночь на понедельник

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    3 комментария

    Циклон принесет в Петербург снег и потепление к вечеру 18 декабря. В ночь на понедельник температура воздуха перешагнет нулевую отметку. Такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов.

    Пока, по его словам, температура воздуха в городе замерла на отметке в –6…–7 гр. Плотная облачность в течение двух дней не дает ей понизиться.

    Он добавил, что ночное потепление будет временным, а основное ожидается с середины следующей недели.

    Напомним, ранее Александр Колесов рассказал, что необычного было в первой половине декабря.

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    Комментарии 3

    alexpv18 Дек 2022 в 10:49
    А где обещанные Гисметео минус 21 этой ночью? Максимум было минус 10.
    +0−0
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