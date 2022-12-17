Погибшие от ковида врачи, Майя Пильдес, слепые слухачи. Кого увековечат в топонимах Петербурга

В Петербурге прошло очередное заседание топонимической комиссии. О том, какие имена решено увековечить в названиях скверов, улиц и организация, «Фонтанка» рассказывает 17 декабря.



Сквер в Павловске перед Николаевскими воротами будет назван в честь Анны Зеленовой — директора Павловского дворца-музея в 1941-1979 годах. А в Петергофе сквер у дома №7 по Калининской улице назовут именем хранителя ГМЗ «Петергоф» Вадима Знаменова.



В честь историка-этнографа, автора дешифровки письменности народов майя Юрия Кнорозова будет назван сквер в начале Гранитной улицы. А имя народного учителя РФ Майи Пильдес рекомендовано присвоить созданной ею гимназии №56.

