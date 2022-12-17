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    Погибшие от ковида врачи, Майя Пильдес, слепые слухачи. Кого увековечат в топонимах Петербурга

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    В Петербурге прошло очередное заседание топонимической комиссии. О том, какие имена решено увековечить в названиях скверов, улиц и организация, «Фонтанка» рассказывает 17 декабря.

    Сквер в Павловске перед Николаевскими воротами будет назван в честь Анны Зеленовой — директора Павловского дворца-музея в 1941-1979 годах. А в Петергофе сквер у дома №7 по Калининской улице назовут именем хранителя ГМЗ «Петергоф» Вадима Знаменова.

    В честь историка-этнографа, автора дешифровки письменности народов майя Юрия Кнорозова будет назван сквер в начале Гранитной улицы. А имя народного учителя РФ Майи Пильдес рекомендовано присвоить созданной ею гимназии №56.

    Много внимания было уделено героям Великой Отечественной войны. Так, аллея вдоль Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай будет посвящена памяти девушек-зенитчиц, защищавших Ленинград. А сквером на Стрельнинской улице у дома №11 увековечат память слепых слухачей — незрячих бойцов ПВО Ленинградского фронта. Другой сквер на Петроградской стороне, на улице Красного Курсанта, получит имя альпиниста Михаила Боброва, оберегавшего в годы войны петербургские архитектурные памятники. Имя первой женщины-водолаза Нины Соколовой присвоят скверу у дома №8 по Двинской улице.

    Не забыли в комиссии и про медиков, которые ценой своей жизни спасали людей от ковида. В память о них будет цвести сад Милосердия рядом со зданиями Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина и клиники Петра Великого.

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