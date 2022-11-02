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    В Петербурге простились с бывшим директором 56-й гимназии Майей Пильдес

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    Петербуржцы простились с народным учителем России и создателем 56-й гимназии Майей Пильдес. Церемония прошла в Атриуме Петропавловской крепости 2 ноября.

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    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», проститься с Майей Борисовной пришли около 500 человек: педагоги, ученики, чиновники. Церемонию посетили губернатор Александр Беглов, депутат Госдумы и бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, ректор СПбГУ Николай Кропачев, историк и педагог Лев Лурье, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ Татьяна Черниговская, Вероника и Юлия Стрижак, дирижер Фабио Мастранджело.

    Не обошлось и без известных выпускников гимназии. С педагогом простилась певица Зара.

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    Майя Пильдес скончалась на 72-м году жизни. Подробнее о том, как она превратила обычную восьмилетку в одну из лучших школ России, читайте на «Фонтанке».

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