В Петербурге простились с бывшим директором 56-й гимназии Майей Пильдес

Петербуржцы простились с народным учителем России и создателем 56-й гимназии Майей Пильдес. Церемония прошла в Атриуме Петропавловской крепости 2 ноября.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», проститься с Майей Борисовной пришли около 500 человек: педагоги, ученики, чиновники. Церемонию посетили губернатор Александр Беглов, депутат Госдумы и бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, ректор СПбГУ Николай Кропачев, историк и педагог Лев Лурье, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ Татьяна Черниговская, Вероника и Юлия Стрижак, дирижер Фабио Мастранджело.
Не обошлось и без известных выпускников гимназии. С педагогом простилась певица Зара.
Майя Пильдес скончалась на 72-м году жизни. Подробнее о том, как она превратила обычную восьмилетку в одну из лучших школ России, читайте на «Фонтанке».