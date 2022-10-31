«Дети учатся в 56-й гимназии — значит, в моей жизни всё в порядке». Как Майя Пильдес превратила восьмилетку в одну из самых известных школ в России

Фото: Официальный сайт академической гимназии № 56 Поделиться Поделиться





В Петербурге скончалась экс-директор 56-й академической гимназии Майя Пильдес. Одна из самых знаковых в России школ, которую нередко сопровождают определением «элитная», создавалась в 90-е. Пробивной характер Пильдес и её менеджерские способности позволили преодолеть кризисы, привлечь внимание к школе первых персон города и обеспечить классы современным оборудованием. Гимназия стала образцом для коллег, выделяясь и финансовым благополучием, и новаторским педагогическим подходом. Сегодня о Майе Борисовне вспоминают как о «легендарном» директоре и педагоге.



Майя Пильдес возглавила 56-ю школу в 1990 году. Тогда это была рядовая восьмилетка, за год учреждению удалось получить статус средней школы. В 1996-м выделили здание на Чкаловском, 35, оно требовало ремонта. По словам Пильдес, его доверили ей, потому что «больше никто не будет это дело пробивать».

«В 1996 году приезжала Наина Ельцина, помогла, но не деньгами, поддержал Собчак, Яковлев. Им я говорила, что еще в 1996 году губернатору некуда было приезжать на 1 сентября, а в 1997-м такая школа появилась. Нас поддерживали все — и ныне покойный Антон Губанков, и Кирилл Набутов. Представляете, в стране заводы стоят, а школа строится и открывается», — рассказывала Майя Пильдес.

Выпускница гимназии, корреспондент 47news Юлия Гильмшина вспоминает, что директор держала школу в железных рукавицах. Стены в новом здании выкрасили в белый цвет, один из подростков случайно черканул рюкзаком и оставил царапину. Случился скандал. Директору предлагали выбрать тёмные цвета, мол, дети всё равно запачкают. Но Пильдес оставалась непреклонной. Она считала, что только так можно приучить учеников к аккуратности, и часто обращалась к внешнему виду школьников, пытаясь пробудить в них требовательность к себе.



«С первого класса у нас была информатика. Майю, как все её называли за глаза, родители спрашивали, зачем мелким компьютеры, ведь в то время не у всех телевизоры были с пультом, а калькулятор casio был за гранью. Говорила, дескать, за технологиями будущее. Даже не представляю, какое 3D у них в классах сейчас», — отмечает Юлия Гильмшина



Руководство города не обделяло гимназию вниманием. Экс-губернатор Владимир Яковлев с супругой часто посещали школьные праздники. В разные годы в гимназии учились родственники бывшего главы города Георгия Полтавченко, экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, дети менеджеров «Газпрома», футболистов «Зенита», бывшего министра обороны Сердюкова, а также певица Зара и Стас Пьеха.



Однако, по словам Гильмшиной, детям с известными фамилиями в учебе особых привилегий не предоставляли. Так, дочку главы Счетной палаты Алексея Кудрина не взяли в экономический класс с буквой «А», где учились отличники, а отправили в «Э», «для тех, кто тянет, но не слишком».

«Многие спрашивают, как я так общаюсь с чиновниками, вроде и на расстоянии, но без особой границы, и вроде без приторного почёта, но не с точки зрения оппозиции. Странно, в общем, ведь обычно либо туда, либо сюда. Всё просто. Когда тебе двенадцать, ты вроде понимаешь, рядом сидит губернатор, но ценности этому придаёшь не особо. А когда уже не тринадцать, не понимаешь, зачем противопоставлять себя или вешаться на шею людям в чёрных пиджаках, если нутро воспринимает само их нахождение рядом с тобой как норму», — говорит Гильмшина.



Почти все 30 лет, пока Майя Пильдес была директором, школа расширялась, получила помещение детского сада с бассейном, концертным залом, зимним садом, здание на Крестовском, на Каменноостровском. Сегодня в ней учатся более 2870 учеников в 99 классах.

«Школа была многократно лучшей в России. В ней впервые появились новые вещи, которые потом распространились как по городу, так и по России, например центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи, отделения дополнительного образования детей. Эти вещи пробовались и обкатывались там, в дальнейшем распространялись по всей России. Конечно, это знаковое учреждение для города», — отметил директор ФМЛ № 239 Максим Пратусевич.



С 1994 года 817 выпускников гимназии награждены золотыми медалями и 391 — серебряной.

С 2007 года 127 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ (общее количество стобалльных результатов — 138), в том числе в 2022 году — 10 выпускников (12 стобалльных результатов).

Как отмечает историк и педагог Лев Лурье, в Петербурге есть сильные математические школы и хорошая классическая гимназия, однако большинство родителей хотят отдать своих детей в надёжную среднюю школу. Именно этому запросу отвечает созданная Майей Пильдес гимназия.

«Коренная проблема перед директором состоит в том, что государственное финансирование не способно оплатить хорошую школу. Зарплаты, что бы там ни говорили, небольшие. Работа тяжёлая, поэтому учителя разбегаются из обычных школ и собираются в лучших. Так средняя школа оголяется. Я знал коллег из 56-й школы как раз во времена Майи Борисовны, они получали относительно приличную зарплату. Она умела создать разные внебюджетные радости, типа обменов с заграницей, куда ездили учителя регулярно, — отмечает Лурье. — Она создала такую школу, в которой порядок, приличные учителя, однородная, состоящая из детей среднего класса, среда учащихся, то есть такую школу, в которую можно не опасаясь отдавать детей. Более того, школа является предметом потребления: родители могут с гордостью говорить: мои дети учатся в 56-й гимназии — значит, в моей жизни всё в порядке. В прекрасной России будущего такие школы и должны быть».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

