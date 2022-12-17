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    В Петербурге задержали леди на каршеринге, которая везла с собой килограмм не стирального порошка

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    3 комментария

    Девушку с наркотиками задержали в Московском районе сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия «Каршеринг». Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Арендованный «Солярис» полиция остановила днем 15 декабря у дома 27 по Пулковскому шоссе. За рулем сидела 24-летняя леди с признаками алкогольного опьянения. В ходе осмотра салона под водительским сиденьем инспекторы нашли килограммовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.

    Возбуждено уголовное дело, подозреваемая процессуально задержана.

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    Комментарии 3

    Диванный Эксперт17 Дек 2022 в 13:40
    Никакой дисциплины в наркосиндикатах.
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