В Петербурге задержали леди на каршеринге, которая везла с собой килограмм не стирального порошка

Девушку с наркотиками задержали в Московском районе сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия «Каршеринг». Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Арендованный «Солярис» полиция остановила днем 15 декабря у дома 27 по Пулковскому шоссе. За рулем сидела 24-летняя леди с признаками алкогольного опьянения. В ходе осмотра салона под водительским сиденьем инспекторы нашли килограммовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.

