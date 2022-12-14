Зимняя забава — расчистка льда на коленках. «Фонтанка» проверила, как подготовились к зиме бесплатные катки

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С приходом морозов в петербургских дворах начали заливать катки. К сегодняшнему дню власти отчитались, что будущих чемпионов КХЛ можно ставить на лёд в 137 хоккейных коробках, по несколько площадок есть в каждом районе города.



Полный список катков. «Фонтанка» проверила 18 из них, и сама не поверила своим глазам — катки действительно существуют, а там, где еще нет льда, он на подходе.

Василеостровский район

На Васильевском острове хоккейные коробки залили в шести дворах. Правда, прямо с утра крутить на них тройные тулупы или тренироваться отбивать бросок шайбы в ворота невозможно — снега за ночь навалило по колено.



Возле ледовой площадки во дворе дома № 40 на Наличной понуро бродил высокий мужчина.

— Вот на «Дыбенко» — каток так каток! И освещение есть, и лёд хороший, и отделка современная — неделю назад дети там катались. А это уныние — как будто с девяностых тут осталось, — он махнул рукой в сторону коробки, где ветер трепал на воротах рваную сетку.



Спорить насчет освещения днем было трудно, тем более что по краям площадки торчали четыре фонарных столба. А вот наличие годного для катания покрытия вызывало сомнения. И дело было не только в сугробах — в левом углу площадки, выбиваясь из-под снега, колосилась пожухлая трава, а так называемый «лёд», до которого мы добрались, ковыряя заносы ботинками, выглядел как после битвы торосов — сплошные изломы, выбоины и щербины.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Возле дома 39 на Кораблестроителей в освещенной уличными фонарями коробке еще в пятницу катались дети, корреспонденту «Фонтанки» повезло оказаться рядом с этим местом. Снегопад не пощадил и его, укрыв белым. По краю площадки уже кто-то прошелся ледовой лопатой, но не сосредоточился, бросив ее в сугробе на произвол судьбы.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Карташихиной улице возле дома 19 залили сразу две коробки — одну маленькую, а другую втрое больше. Поругаться на ленивых дворников здесь не вышло — пока корреспондент продирался через сугробы в поисках калитки, приехали рабочие и стали выгружать из фургона снегоочистительные машины.

— Вы часа через два приезжайте — мы всё почистим, — пообещал мужчина, который представился сотрудником Центра физкультуры и спорта Василеостровского района.

Он рассказал, что заливать здесь лёд — дело хлопотное: асфальт кривой. Приходится заливать воду в три слоя, дожидаясь часа по три, пока каждый застынет. В общей сложности на всю коробку у них ушло 20–25 кубов воды.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сделав для проформы пару кадров с процесса снегоуборки, корреспондент направился во двор дома № 5 на Наличной. Отыскивая место, куда приткнуть машину, пришлось почертыхаться. Через два почетных круга по подворотням машина уперлась в уже знакомый фургон.



— Вы, похоже, нас проверяете, — улыбнулся всё тот же мужчина из спортцентра.

— Не вас, а катки. Смотрю, как их подготовили к сезону.

— На Васильевском все шесть катков наши. К вечеру всё расчистим. Всё будет, бдим внимательно.

— А что со льдом на Наличной, 40? Там же только ноги ломать!

— А мы там еще и не заливали. Постараемся сегодня к вечеру закончить, — пообещал под шум снегоуборочной техники собеседник.



Во дворе дома 18 на 17-й линии ВО придраться было не к чему — в наличии имелись и хоккейная коробка с четырьмя фонарными столбами по краям, и снегоуборщик, и вполне неплохой лёд.

Кировский район

Здесь для детворы, по словам властей, подготовили 13 ледовых площадок. Выбранная наобум во дворе дома 7/10 на Гладкова хоккейная коробка тоже нуждалась в снегоуборщике, ну или хотя бы в дворницкой лопате, но в приоритете для расчистки была явно не она. Под веселый стрекот птиц распихивать снег в поисках льда пришлось собственноножно. Доверия найденное не внушало — по тончайшему ледовому покрытию подошвы ботинок шаркали как по наждачке. Зато фонарные столбы есть, тут не придерешься.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По коробке во дворе дома 17 на набережной Екатерингофки накручивал круги мальчик лет пяти. Выход из положения он нашел изящный — по снежным завалам невозмутимо гонял клюшкой резиновый мяч. За детской забавой наблюдала бабушка.

— Пока снега не было, мы тут уже катались. Как лёд? Деревенский, как всегда на задворках. Хоть бы скамеечку поставили, чтобы ребенку присесть переобуться, вещи сложить, — посетовала она.

Тем временем к воротам коробки подкатил грузовичок. Из него выпрыгнули трое рабочих с лопатами и двумя небольшими снегоуборочными машинами.



— Вы случайно не каток расчищать будете?

— Так точно! Это наша коробка — Центр спорта «Нарвская застава», — отрапортовал молодцеватого вида мужчина.

Отвлекаться на разговоры он не стал — с подручными покатил технику на лёд, и через пару минут в коробке затарахтела техника.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На катке у дома № 7 на Канонерском острове тоже орудовали снегоочистители — двое детей, обутые в коньки, на четвереньках разгребали заносы руками. Судя по табличке на страховочной сетке коробки, за эту площадку в ответе тоже «Нарвская застава».



— Хороший лёд, мы уже катались. Зачем мы сами чистим? Когда этих дворников дождешься, а кататься хочется сейчас!



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Московский район

По отчетам властей, здесь для детворы подготовили четыре ледовые коробки. Волею судьбы корреспондент попал во двор дома 134 на Московском проспекте. Крохотная хоккейная коробка, зажатая домами, — одна штука, фонарные столбы — четыре штуки, снег — навалом без счета.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петроградский район

Места на Петроградке хватило только для трех ледовых площадок.

На набережной Карповки в коробке возле дома 28 ловить, кроме снега, нечего.

— В прошлые годы здесь заливали, сейчас, видимо, не успели еще, — пожимали плечами местные собаководы, рассказывая про каток.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Такая же картина — у дома 33/8 на Куйбышева: хоккейная коробка есть, а льда не видно под слоем снега.

— В прошлые годы заливали, а в этом я еще не видела, — призналась местная жительница.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У дома 6 на Рентгена посчастливилось застать процесс заливки льда.

— Вчера вот только заливали, снова снег нападал. Сегодня расчистим, вечером снова зальем.

— Ну и как процесс идёт?

— Долго. Чтобы лёд встал, нужна стабильная погода, хотя бы три дня чтобы -7 градусов держалось. А сейчас то 0, то -6, — вздохнули рабочие.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Центральный район

В Центральном районе детвора может рассчитывать только на две хоккейные коробки. Или не рассчитывать: у дома 50А на Кирочной снег не убран, поковыряв его ногой, корреспондент дошел до травы. Довершали хаос и запустение разбросанные по площадке футбольные ворота. Еще одна ледовая площадка, заявленная властями для общего пользования, оказалась на территории школы. Со всех сторон она огорожена стенами и заборами. Через соседние дворы не попасть.



— Площадка — собственность школы, всем желающим на нее не попасть, — убил последнюю надежду охранник.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адмиралтейский район

На территории района заявлены рабочими три ледовые площадки.

На Можайской у дома 44–48 — картина маслом: каток залит и расчищен от снега. А вот посетителей пока нет.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так же лучезарно у дома 49а на Лермонтовском проспекте, и даже посетители есть — на площадке крутила пируэты девочка. А вот бабушка внучкины восторги не разделяла.

— Залит не очень ровно, но кататься можно, — скептически заметила она.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если захочется покататься вечером на катке у дома 150а на набережной Фонтанки, придется брать с собой фонарик — путь к коробке лежит через неосвещенный двор.

Но даже если получится добраться, на каток с наскока не попасть — придется подождать, пока местные жители откроют запертую калитку. Повезло и открыли? Рано радоваться — каток не залит. Зато можно поиграть в футбол. Правда, только на половине поля, поскольку от снега оно расчищено ровно до середины. Нет мяча? На второй половине можно кидаться снежками.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Видимо, дожидаясь ледовых площадок во дворе, мечтающим о КХЛ придется тренироваться на платных катках.

Ну или пробуйте на свой страх и риск районные — бесплатные. Вот их полный список.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

