Зимняя забава — расчистка льда на коленках. «Фонтанка» проверила, как подготовились к зиме бесплатные катки

С приходом морозов в петербургских дворах начали заливать катки. К сегодняшнему дню власти отчитались, что будущих чемпионов КХЛ можно ставить на лёд в 137 хоккейных коробках, по несколько площадок есть в каждом районе города.
«Фонтанка» проверила 18 из них, и сама не поверила своим глазам — катки действительно существуют, а там, где еще нет льда, он на подходе.
Василеостровский район
На Васильевском острове хоккейные коробки залили в шести дворах. Правда, прямо с утра крутить на них тройные тулупы или тренироваться отбивать бросок шайбы в ворота невозможно — снега за ночь навалило по колено.
Возле ледовой площадки во дворе дома
— Вот на «Дыбенко» — каток так каток! И освещение есть, и лёд хороший, и отделка современная — неделю назад дети там катались. А это уныние — как будто с девяностых тут осталось, — он махнул рукой в сторону коробки, где ветер трепал на воротах рваную сетку.
Спорить насчет освещения днем было трудно, тем более что по краям площадки торчали четыре фонарных столба. А вот наличие годного для катания покрытия вызывало сомнения. И дело было не только в сугробах — в левом углу площадки, выбиваясь из-под снега, колосилась пожухлая трава, а так называемый «лёд», до которого мы добрались, ковыряя заносы ботинками, выглядел как после битвы торосов — сплошные изломы, выбоины и щербины.
Возле дома 39 на Кораблестроителей в освещенной уличными фонарями коробке еще в пятницу катались дети, корреспонденту «Фонтанки» повезло оказаться рядом с этим местом. Снегопад не пощадил и его, укрыв белым. По краю площадки уже кто-то прошелся ледовой лопатой, но не сосредоточился, бросив ее в сугробе на произвол судьбы.
На Карташихиной улице возле дома 19 залили сразу две коробки — одну маленькую, а другую втрое больше. Поругаться на ленивых дворников здесь не вышло — пока корреспондент продирался через сугробы в поисках калитки, приехали рабочие и стали выгружать из фургона снегоочистительные машины.
— Вы часа через два приезжайте — мы всё почистим, — пообещал мужчина, который представился сотрудником Центра физкультуры и спорта Василеостровского района.
Он рассказал, что заливать здесь лёд — дело хлопотное: асфальт кривой. Приходится заливать воду в три слоя, дожидаясь часа по три, пока каждый застынет. В общей сложности на всю коробку у них ушло 20–25 кубов воды.
Сделав для проформы пару кадров с процесса снегоуборки, корреспондент направился во двор дома
— Вы, похоже, нас проверяете, — улыбнулся всё тот же мужчина из спортцентра.
— Не вас, а катки. Смотрю, как их подготовили к сезону.
— На Васильевском все шесть катков наши. К вечеру всё расчистим. Всё будет, бдим внимательно.
— А что со льдом на Наличной, 40? Там же только ноги ломать!
— А мы там еще и не заливали. Постараемся сегодня к вечеру закончить, — пообещал под шум снегоуборочной техники собеседник.
Во дворе дома 18 на 17-й линии ВО придраться было не к чему — в наличии имелись и хоккейная коробка с четырьмя фонарными столбами по краям, и снегоуборщик, и вполне неплохой лёд.
Кировский район
Здесь для детворы, по словам властей, подготовили 13 ледовых площадок. Выбранная наобум во дворе дома 7/10 на Гладкова хоккейная коробка тоже нуждалась в снегоуборщике, ну или хотя бы в дворницкой лопате, но в приоритете для расчистки была явно не она. Под веселый стрекот птиц распихивать снег в поисках льда пришлось собственноножно. Доверия найденное не внушало — по тончайшему ледовому покрытию подошвы ботинок шаркали как по наждачке. Зато фонарные столбы есть, тут не придерешься.
По коробке во дворе дома 17 на набережной Екатерингофки накручивал круги мальчик лет пяти. Выход из положения он нашел изящный — по снежным завалам невозмутимо гонял клюшкой резиновый мяч. За детской забавой наблюдала бабушка.
— Пока снега не было, мы тут уже катались. Как лёд? Деревенский, как всегда на задворках. Хоть бы скамеечку поставили, чтобы ребенку присесть переобуться, вещи сложить, — посетовала она.
Тем временем к воротам коробки подкатил грузовичок. Из него выпрыгнули трое рабочих с лопатами и двумя небольшими снегоуборочными машинами.
— Вы случайно не каток расчищать будете?
— Так точно! Это наша коробка — Центр спорта «Нарвская застава», — отрапортовал молодцеватого вида мужчина.
Отвлекаться на разговоры он не стал — с подручными покатил технику на лёд, и через пару минут в коробке затарахтела техника.
На катке у дома № 7 на Канонерском острове тоже орудовали снегоочистители — двое детей, обутые в коньки, на четвереньках разгребали заносы руками. Судя по табличке на страховочной сетке коробки, за эту площадку в ответе тоже «Нарвская застава».
— Хороший лёд, мы уже катались. Зачем мы сами чистим? Когда этих дворников дождешься, а кататься хочется сейчас!
Московский район
По отчетам властей, здесь для детворы подготовили четыре ледовые коробки. Волею судьбы корреспондент попал во двор дома 134 на Московском проспекте. Крохотная хоккейная коробка, зажатая домами, — одна штука, фонарные столбы — четыре штуки, снег — навалом без счета.
Петроградский район
Места на Петроградке хватило только для трех ледовых площадок.
На набережной Карповки в коробке возле дома 28 ловить, кроме снега, нечего.
— В прошлые годы здесь заливали, сейчас, видимо, не успели еще, — пожимали плечами местные собаководы, рассказывая про каток.
Такая же картина — у дома 33/8 на Куйбышева: хоккейная коробка есть, а льда не видно под слоем снега.
— В прошлые годы заливали, а в этом я еще не видела, — призналась местная жительница.
У дома 6 на Рентгена посчастливилось застать процесс заливки льда.
— Вчера вот только заливали, снова снег нападал. Сегодня расчистим, вечером снова зальем.
— Ну и как процесс идёт?
— Долго. Чтобы лёд встал, нужна стабильная погода, хотя бы три дня чтобы -7 градусов держалось. А сейчас то 0, то -6, — вздохнули рабочие.
Центральный район
В Центральном районе детвора может рассчитывать только на две хоккейные коробки. Или не рассчитывать: у дома 50А на Кирочной снег не убран, поковыряв его ногой, корреспондент дошел до травы. Довершали хаос и запустение разбросанные по площадке футбольные ворота. Еще одна ледовая площадка, заявленная властями для общего пользования, оказалась на территории школы. Со всех сторон она огорожена стенами и заборами. Через соседние дворы не попасть.
— Площадка — собственность школы, всем желающим на нее не попасть, — убил последнюю надежду охранник.
Адмиралтейский район
На территории района заявлены рабочими три ледовые площадки.
На Можайской у дома 44–48 — картина маслом: каток залит и расчищен от снега. А вот посетителей пока нет.
Так же лучезарно у дома 49а на Лермонтовском проспекте, и даже посетители есть — на площадке крутила пируэты девочка. А вот бабушка внучкины восторги не разделяла.
— Залит не очень ровно, но кататься можно, — скептически заметила она.
Если захочется покататься вечером на катке у дома 150а на набережной Фонтанки, придется брать с собой фонарик — путь к коробке лежит через неосвещенный двор.
Но даже если получится добраться, на каток с наскока не попасть — придется подождать, пока местные жители откроют запертую калитку. Повезло и открыли? Рано радоваться — каток не залит. Зато можно поиграть в футбол. Правда, только на половине поля, поскольку от снега оно расчищено ровно до середины. Нет мяча? На второй половине можно кидаться снежками.
Видимо, дожидаясь ледовых площадок во дворе, мечтающим о КХЛ придется тренироваться на платных катках.
Ну или пробуйте на свой страх и риск районные — бесплатные. Вот их полный список.
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»