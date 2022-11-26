Выход на лед: где, когда и почём можно покататься на коньках в Петербурге этой зимой

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вместе с календарной зимой в культурно-досуговое пространство города ворвались зимние развлечения — катания на коньках. В кои-то веки своевременно пришедшие холода позволили начать работу уже многим каткам. «Фонтанка» пригляделась к ценам, условиям и особенностям и предлагает 10 проверенных площадок под открытым небом.

Каток у моря в «Севкабель Порту»



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самым первым вывел петербуржцев на лед этой зимой «Севкабель Порт» (3+): на его площадку размером 2200 квадратных метров можно выходить уже неделю как, а 26–27 ноября пройдут особенные вечерние сеансы в честь открытия зимнего сезона: вместо обычной музыки — выступления диджеев, диско-лучи и дым. Каток рассчитан на 280 человек. Плюсы — вид на море, а также прочий культурный досуг на территории общественного пространства — выставки и другие развлечения.



Что есть: прокат коньков от 25 до 47 размера за 480 рублей, бесплатные камеры хранения, «помощники фигуриста».

Цены: дешевле всего (за 300 рублей) кататься в будние, с открытия (11.00) до сеанса, который начинается в 15.30. Вечерами — дороже: с понедельника по четверг последний сеанс (в 20.00) обойдется в 360 рублей. В выходные недешево сразу: по 420 за сеансы до 14.00 включительно и по 540 после (заключительный сеанс — в 21.30). Пятница по ценам — нечто среднее: утро идет по будним, вторая половина — за 480 рублей. Покупка билетов онлайн — в стадии настройки.



Лайфхак: при оплате билетов картой «Мир» можно сэкономить 20%, но принимают, понятно, и другие. Билет дает скидки и бонусы в заведениях «Севкабель Порта» в день катания. От «Приморской» в «Севкабель Порт» ходит (правда, нечасто) бесплатный шаттл №1879 (год основания завода «Севкабель») — расписание есть на сайте пространства.

Каток в «Новой Голландии»



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самое модное место для катания под музыку среди зажженных гирлянд в центре Петербурга впервые в этом сезоне принимает фигуристов-любителей 26 ноября. Площадь этого катка — также свыше 2000 метров (он, как всегда, установлен на месте большого газона), и он будет работать даже в плюсовую температуру.



Что есть: прокат фигурных коньков с 26 по 43 размер, хоккейных — с 25 по 48 по цене 450 рублей за пару. Залог не требуется, есть камеры хранения, «помощники фигуриста».

Цены: если есть свободное время в будние по утрам — можно прокатиться на первом сеансе в 10.00 всего за 150 рублей и смело поставить галочку в графе осуществления зимних затей. Днем придется отдавать уже по 300, вечером (последний сеанс в 20.00) — уже по 400. А с пятницы по воскресенье цена весь день одна — 500 рублей (в праздники будет выше). Билеты продают онлайн, по сеансам, не далее чем на два дня вперед.



Лайфхак: билеты для детей до 3 до 6 лет, катающихся в сопровождении хотя бы одного взрослого, стоят 50 рублей (их тоже можно купить онлайн, но потом придется активировать в кассе на месте, показав подтверждающий документ). Есть льготные категории посетителей — школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры, члены многодетных семей при предъявлении документа, для них цены ниже (кроме вечеров выходных дней). После сеанса можно получить бонус-карту со спецпредложениями у резидентов острова. А если купили билет и не пошли — можно полностью вернуть деньги не позднее чем за час до начала сеанса (но только решить надо до прохождения турникета).



Каток во «Дворе Гостинки» (с 1 декабря)



Если хочется покататься прямо на Невском и прямо у метро, самый простой вариант — внутреннее пространство Гостиного двора. Но нужно немного подождать: эта ледовая площадка откроется только 1 декабря. Обещают «уютную и романтичную» атмосферу и «стильное музыкальное сопровождение». Минус — каток совсем маленький: 1000 метров и рассчитан на 120 человек. Но тоже будет работать даже при плюсовой температуре.

Что будет: прокат коньков — детских (раздвижных 27−38 размеров, взрослых — 38−44 размеров, за 350 рублей. Важно: детей от 3 до 7 лет на лед пустят только в защите (шлем, наколенники и налокотники), ее дают в прокат за 100 рублей. Фоном обещают карусели, аттракционы и «атмосферный живой огонь». При аренде коньков, аренда камеры хранения бесплатно.



Цены: здесь цены не делятся на выходные дни и будние (кроме льготников) — детям всегда по 100, взрослым первые два утренних сеанса по 250 (11.00, 13.00), днем по 450 (15.00, 17.00, 19.00), вечером по 500 (21.00, 22.30)



Лайфхак: льготы школьникам, студентам очной формы обучения, пенсионерам, членам многодетных семей, инвалидам (при предъявлении документа, подтверждающего льготу) — но небольшие и только по будним дням до сеанса в 17.00: билет обойдется в 200 рублей.

Каток у флагштока



Каток с видом на залив — побольше: 2800 метров, он рассчитан на 300 человек. Плюс — рядом метро «Зенит».

Что есть: прокат коньков 26–47 размеров за 350 рублей, индивидуальные занятия с инструктором — кандидатом в мастера спорта, мастером спорта — по 1500 руб в час (обучение базовым элементам фигурного катания, постановка техники катания). Бесплатный прокат «помощников фигуриста».

Цены: днем по будним катания бесплатны, в выходные — по 350 рублей, вечерние катания (с 17.30) — по 300 рублей с понедельника по четверг, 380 по пятницам, 450 в выходные. В праздники цены могут меняться.



Лайфхак: бесплатные катания на сеансы с 10.00 по 16.00 по будним (билет все равно надо оформлять), бесплатные катания для детей от 3 до 7 лет (в сопровождении взрослых), бесплатный вайфай. Льготным категориям (школьники, студенты очных отделений, пенсионеры, посетители с ОВЗ, члены многодетных семей) — скидка 100 рублей. Билет можно сдать не позднее, чем за час. Электронный распечатывать не нужно.

Большой каток в ЦПКиО (с 1 декабря)



Каток на Елагином острове откроется только 1 декабря — но будет самым свежим по воздуху (посредине ЦПКиО!) и просторным: 4000 квадратных метров. Стиль — советский Новый год. Его украшением станет главная ель Елагина острова с игрушками ручной работы, гирляндами в стиле «ретро» и разноцветными флажками. Рядом — фотозоны, фудкорт с напитками и пышками. А еще этот каток начинает работу раньше всех — с 9 утра!

Что будет: прокат коньков за 300 рублей (размеры пока не уточняются), гардероб, защитные комплекты за 100 рублей, «помощники фигуристов», фотозоны.



Цены: с 9 до 11 утра катания — бесплатно, по будним в первой половине дня билеты по 200 рублей, по вечерам — по 300 (последний сеанс в 20.00). По пятницам добавляется вечерний сеанс в 22.00 за 400 рублей — такова же цена катаний в выходные с 16.00 (до этого — 300). Внимание: по выходным и праздникам платить надо и за вход в ЦПКиО: с 10.00 до 20.00 по 100 рублей (учащимся и студентам — 30, есть бесплатные категории).



Лайфхак: ребенку от 3 до 7 лет в сопровождении взрослого вход бесплатный, для членов многодетных семей — в будние скидка 50%. Абоненты Tele2 могут поучаствовать в программе лояльности и получить за этой второй билет на каток бесплатно, информация — на сайте ЦПКиО. Возврат неиспользованных билетов возможен вплоть до начала сеанса.

Каток на Конюшенной площади (с середины декабря)



Фото: комитет по промышленной политике СПб Поделиться Поделиться





«Фишка» катка на Конюшенной площади от комитета по культуре — в ежедневных шоу Детского ледового театра, ну и еще — в декорациях, о которых станет известно позднее. У катка довольно строгие правила: детей на каток пускают только с 4 лет и в сопровождении взрослых (причем, до конца неясно, до скольки лет требуется сопровождение). На руки детей на катке брать нельзя, нельзя и пользоваться пиротехникой — так что бенгальские огни жжем за пределами. Кататься можно только по часовой стрелке.



Что будет: прокат коньков от 27 до 45 размера (цен пока нет), бесплатные камеры хранения, туалеты (на других катках они тоже есть, но тут это не очевидно), медпункт. Каток будет работать с 11.00 до 22.00.

Цены: пока не оглашены, но и в будние, и в выходные будут «социальные» бесплатные билеты (детям до 7 лет, многодетным родителям, пенсионерам и не только), а также льготы — студентам госвузов и сузов, школьникам, курсантам и кадетам.

Лесной каток в Охта-Парке



Каток в 10 километрах от Петербурга в хвойном лесу порадует разнообразием: тут катаются не по кругу, а по извилистым дорожкам. Но пока страшно и непривычно — можно потренироваться в учебной зоне с поручнями. Вечерами зажигают гирлянды, звучит мелодичная музыка. Площадь катка — 5000 квадратных метров, он работает в плюсовую температуру.

Что есть: каток уже открыт, там есть площадка для мастер-классов, зона с мягкими креслами, «помощники фигуриста». Прокат коньков стоит 500 рублей в будние и 600 в выходные и праздники, без ограничения по времени пользования, размеры: фигурные с 25 по 42, хоккейные с 25 по 48. Залог не требуется, но в случае ущерба — придется платить 3500 рублей. Дети до 14 лет обслуживаются только в сопровождении взрослых. За 100 рублей в будние или 200 в выходные можно арендовать также защитный шлем. Камера хранения — платная: два часа — 200 рублей в будние, 300 — в выходные, дальше каждый час по 100 рублей.



Цены: каток работает по будним с 11.00 до 22.30, по выходным — с 09.00 до 22.15. Катание в будние — 700 рублей (детям до 13 лет — 500), 1100 в выходные (утренний тариф до 12.00 — 900). За детей в выходные берут 600 рублей с утра или 700 днем. Онлайн билеты купить нельзя.

Лайфхак: Кататься можно сколько хочешь, оплата — не по сеансам, а за вход, пока не выйдешь.

Каток в Туутари-парке

Каток в загородном центре активного отдыха труднодоступен, если вы без машины, и суров по требованиям. Плюс — на курорте можно кататься не только на коньках, но и на сноуборде, подъемнике и лошадях.

Что есть: прокат коньков по 400 рублей (залог 3000 и водительские права), камера хранения по 100. Тренажер «пингвин» — платный, и залог за него тоже нужен.

Цены: 600 рублей в будние, 700 рублей в выходные, детям до 12 лет — соответственно, 400 и 500, но только с родителями.

Лайфхак: кататься можно, пока не выйдешь, а работает каток с 12.00 до 22.00 по будним и с 10.00 по выходным.



Открытый конькобежный стадион имени Б.А. Шилкова



Фото: directory.spb.ru Поделиться Поделиться





Площадка на улице Демьяна Бедного — для профи, но и массовые катания тоже проводит. Общая площадь комплекса, где есть две хоккейные площадки и конькобежная дорожка под открытым небом, а также разные залы для тренировок — почти 25 тысяч метров. Массовые катания могут отменять, если на площадке идет подготовка к соревнованиям, так что нужно мониторить сайт.

Что есть: тестируется онлайн-запись на катание на сайте (видно, сколько осталось мест), но и в порядке живой очереди прийти тоже можно. Прокат коньков стоит 250 рублей за сеанс. Есть абонементы, детские занятия, аренда хоккейной площадки

Цены: сеансы есть с 11.30 до 21.00 по воскресеньям, с 17.45 — по субботам. В будние — только с утра: в 09.45 и 12.45. Катание стоит 350 рублей (льготное — 300). Есть «конькобежный час» по воскресеньям в 09.30 — выход на лед только в конькобежных коньках.

Лайфхак: скидка на абонементы 5% держателям «Единой карты петербуржца»

Царскосельский каток (скоро)



Фото: tzar.ru Поделиться Поделиться





Каток на Треугольной площади музея-заповедника «Царское Село» уже объявил о подготовке к открытию, но пока не назвал его даты, следите за ними в группе катка. Виды, музыка, кафе с открытой террасой — небольшое, но уютное пространство позволит царскоселам не ехать за зимними забавами в город.

