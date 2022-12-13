137 катков в Петербурге, где можно покататься совершенно бесплатно

Правильная зима с морозами и снегопадами в Петербурге только началась, а районные власти уже вовсю заливают катки и хоккейные коробки, где можно будет покататься совершенно бесплатно. Официально сообщают, что открыты уже 137 площадок.

Выборгский район Районные власти подготовят на эту зиму 10 катков:

Стадион «Светлана», Светлановский пр., д. 3;

ул. Композиторов, д. 1, к. 2;

пр. Художников, д. 27;

пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 99;

ул. Композиторов, д. 11, к. 2;

пр. Художников, д. 43/14;

пос. Парголово, Хабаровская ул., д. 62;



пр. Просвещения, д. 41;

пр. Просвещения, д. 22, к.1;

пр. Культуры, д. 12, к.1.

Регулярно на катках будут работать инструкторы местного Центра спорта, а также будут проводиться спортивные мероприятия, турниры и мастер-классы по хоккею.

Василеостровский район

Катки на Васильевском острове готовят на шести площадках:

17-я линия В.О., д. 18;

Карташихина ул., д. 19 (большой);



Карташихина, ул. д. 19 (малый);

Наличная ул., д. 5;



ул. Кораблестроителей, д. 39.

Наличная ул. д. 40, корп. 4–5. Адмиралтейский район Здесь подготовят три ледовые площадки:

набережная реки Фонтанки во дворе дома 150, лит. А

Можайская ул., д. 44–48

Лермонтовский пр., д. 49, лит. А Калининский район

Этой зимой районные власти подготовят 17 катков:

Светлановский пр., 97;

Учительская ул., 12, к. 1;

пр. Культуры, 9, к. 2;

ул. Софьи Ковалевской, 11, к. 3;

Меншиковский пр., 15, к. 2;

Герасимовская ул., 14;

ул. Академика Байкова, 5, к. 2;

ул. Черкасова, 12, к. 1;

Суздальский пр., 73;

Гражданский пр., 127;

Тихорецкий пр., 9, к. 6;

Гражданский пр., 92, к. 3;

пр. Культуры, 27, к. 3;

ул. Карпинского, 23, к. 2;

Пискаревский пр.. 52;

пр. Науки, 45, к. 2;

пр. Просвещения, 99. На катках будут работать профессиональные инструкторы, которые помогут научиться кататься, организуют игры и соревнования. В этом сезоне, помимо хоккейных турниров, запланирована серия мастер-классов по фигурному катанию и хоккею.



Кировский район В этом сезоне в Кировском районе будет работать 13 катков:

Пр. Народного Ополчения, д. 115;

Ул. Подводника Кузьмина, д.17;

Ул. Гладкова, д 7/10;

Ул. Маршала Говорова, д.29, лит.Д (ледовая арена «Волна»);

Пр. Стачек, д.45, корп. 2 (ледовая арена «Айсберг»);

Трамвайный пр., д.11, корп.5;

ул. Лени Голикова, д.64;

Пр. Народного Ополчения, д. 24;

Бульвар Новаторов, д. 45;

Канонерский остров, д. 7;

Наб. р. Екатерингофки, д. 17;

Пр. Ветеранов, д. 87, корп. 2;

Краснопутиловская, д.57. Невский район

В Невском районе Центром спорта залиты и полностью готовы к эксплуатации семь площадок для катания на коньках:

ул. Дыбенко, 17, к.3;

Запорожская ул., 23, к.2;

Искровский пр., 6, к.7

Октябрьская наб., 118, к.7;

Прибрежная ул., 16;

пр. Солидарности, 8, к.1;

пр. Солидарности, 21.

Железнодорожный пр., д.32 — самый большой в городе бесплатный каток площадью около 8 000 кв. м. Красносельский район Зимой 2022/23 года на территории района будут работать девять внутридворовых хоккейных площадок, они закреплены за районным Центром физической культуры, спорта и здоровья.



ул. Партизана Германа, д. 8, к. 2;

ул. Партизана Германа, д. 21;

Ул. Партизана Германа, д. 28;

пр. Кузнецова, д. 26;

Красносельское шоссе, д. 34;

Ленинский пр., д. 100, к. 2;

ул. Маршала Захарова, д. 27, к. 1;

ул. Здоровцева, д. 8, лит. А;

территория Хвойный, участок 17 (у д. 92). Кронштадтский район В Кронштадте залили на зиму пять катков:

ул. Станюковича, д. 6;

Советская ул., д. 15;

Красная ул., д. 8;



Тулонская аллея, 11;

ул. Зосимова, 9. Местные власти обещают очищать катки от снега каждый день.

Курортный район

Этой зимой на территории района будут работать четыре бесплатных катка:

г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15;

г. Сестрорецк, пляж «Северный»;

пос. Песочный, Ленинградская ул., 70.



наб. реки Сестры, 12, — ледовая арена имени Всеволода Боброва Московский район Катки для катания и хоккейных баталий на территории района подготовил спортивный центр «Физкультура и здоровье». Их всего четыре:

Московский пр., д. 134;

Новоизмайловский пр., д. 38/4;

Краснопутиловская ул., д. 78;

ул. Пилотов, д. 20. Петродворцовый район

В этом зимнем сезоне крутить тройной тулуп можно будет на семи ледовых площадках:

г. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 84;

г. Петергоф, ул.Веденеева, 1;

г. Петергоф, ул. Веденеева, 4;

г. Петергоф, Разводная ул., 25;



г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 21;

г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр, 37;

г. Ломоносов, Михайловская ул., 29.

Пушкинский район

В Пушкинском районе зальют 8 бесплатных катков:

г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 36;

г. Пушкин, Саперная ул., д. 40;

г. Пушкин, Железнодорожная ул., д. 80;

г. Пушкин, Железнодорожная ул., д. 56;

г. Пушкин, бульв. Алексея Толстого, д. 26;

г. Павловск, Садовая ул., д. 20Б, центральный каток.

г. Павловск, Горная ул., д. 14;

пос. Шушары, Школьная ул., д. 22. Фрунзенский район Центр спорта Фрунзенского района готовит 10 бесплатных ледовых площадок:

Альпийский ул., д.10



Белградская ул., д.10;



Будапештская ул., д.8;



Бухарестская ул., д.120;



Бухарестская ул., д.39;



Дунайский пр., д.53;

Пражская ул., д.7;



Пражская ул., д.20;



ул. Димитрова, д.20;

.Бухарестская ул., д.78

Колпинский район В Колпино погода благоволит открыть в ближайшие дни 4 катка:

г. Колпино, Пролетарская ул., д.2 «Парк культуры и отдыха » (Чухонка);



г. Колпино, Загородная ул., д.62;



г. Колпино, пр. Ленина, д.15/9;

п. Металлострой, Центральная ул., д.12. ДК им. Маяковского.

Петроградский район

На Петроградке местные власти залили лед в трех хоккейных коробках:

Набережная реки Карповки, 28;

ул. Куйбышева, 33/8;

ул. Рентгена, 6. В администрации обещают следить за льдом и своевременно расчищать от нападавшего снега.

Красногвардейский район Уже сейчас на территории Красногвардейского района действуют шесть бесплатных катков, подведомственных центру «Спорт»:

Индустриальный пр., 26/24;

Заневский пр., 53;

пр. Маршала Блюхера, 38, к. 2;

ул. Маршала Тухачевского, 3;

пр. Металлистов, 66;

ул. Корнея Чуковского, 3. Об открытии еще одного катка рассказала районная администрация, он находится по адресу:

ул. Маршала Тухачевского, 26. Центральный район В Центральном районе готовы принять любителей коньков пока только две ледовые площадки:



Кирочная ул., 50А;



Кавалергардская ул., севернее дома 2а.



18. Приморский район

