137 катков в Петербурге, где можно покататься совершенно бесплатно

Правильная зима с морозами и снегопадами в Петербурге только началась, а районные власти уже вовсю заливают катки и хоккейные коробки, где можно будет покататься совершенно бесплатно. Официально сообщают, что открыты уже 137 площадок.
Выборгский район
Районные власти подготовят на эту зиму 10 катков:
- Стадион «Светлана», Светлановский пр., д. 3;
- ул. Композиторов, д. 1, к. 2;
- пр. Художников, д. 27;
- пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 99;
- ул. Композиторов, д. 11, к. 2;
- пр. Художников, д. 43/14;
- пос. Парголово, Хабаровская ул., д. 62;
- пр. Просвещения, д. 41;
- пр. Просвещения, д. 22, к.1;
- пр. Культуры, д. 12, к.1.
Регулярно на катках будут работать инструкторы местного Центра спорта, а также будут проводиться спортивные мероприятия, турниры и мастер-классы по хоккею.
Василеостровский район
Катки на Васильевском острове готовят на шести площадках:
- 17-я линия В.О., д. 18;
- Карташихина ул., д. 19 (большой);
- Карташихина, ул. д. 19 (малый);
- Наличная ул., д. 5;
- ул. Кораблестроителей, д. 39.
- Наличная ул. д. 40, корп. 4–5.
Адмиралтейский район
Здесь подготовят три ледовые площадки:
- набережная реки Фонтанки во дворе дома 150, лит. А
- Можайская ул., д. 44–48
- Лермонтовский пр., д. 49, лит. А
Калининский район
Этой зимой районные власти подготовят 17 катков:
- Светлановский пр., 97;
- Учительская ул., 12, к. 1;
- пр. Культуры, 9, к. 2;
- ул. Софьи Ковалевской, 11, к. 3;
- Меншиковский пр., 15, к. 2;
- Герасимовская ул., 14;
- ул. Академика Байкова, 5, к. 2;
- ул. Черкасова, 12, к. 1;
- Суздальский пр., 73;
- Гражданский пр., 127;
- Тихорецкий пр., 9, к. 6;
- Гражданский пр., 92, к. 3;
- пр. Культуры, 27, к. 3;
- ул. Карпинского, 23, к. 2;
- Пискаревский пр.. 52;
- пр. Науки, 45, к. 2;
- пр. Просвещения, 99.
На катках будут работать профессиональные инструкторы, которые помогут научиться кататься, организуют игры и соревнования. В этом сезоне, помимо хоккейных турниров, запланирована серия мастер-классов по фигурному катанию и хоккею.
Кировский район
В этом сезоне в Кировском районе будет работать 13 катков:
- Пр. Народного Ополчения, д. 115;
- Ул. Подводника Кузьмина, д.17;
- Ул. Гладкова, д 7/10;
- Ул. Маршала Говорова, д.29, лит.Д (ледовая арена «Волна»);
- Пр. Стачек, д.45, корп. 2 (ледовая арена «Айсберг»);
- Трамвайный пр., д.11, корп.5;
- ул. Лени Голикова, д.64;
- Пр. Народного Ополчения, д. 24;
- Бульвар Новаторов, д. 45;
- Канонерский остров, д. 7;
- Наб. р. Екатерингофки, д. 17;
- Пр. Ветеранов, д. 87, корп. 2;
- Краснопутиловская, д.57.
Невский район
В Невском районе Центром спорта залиты и полностью готовы к эксплуатации семь площадок для катания на коньках:
- ул. Дыбенко, 17, к.3;
- Запорожская ул., 23, к.2;
- Искровский пр., 6, к.7
- Октябрьская наб., 118, к.7;
- Прибрежная ул., 16;
- пр. Солидарности, 8, к.1;
- пр. Солидарности, 21.
- Железнодорожный пр., д.32 — самый большой в городе бесплатный каток площадью около 8 000 кв. м.
Красносельский район
Зимой 2022/23 года на территории района будут работать девять внутридворовых хоккейных площадок, они закреплены за районным Центром физической культуры, спорта и здоровья.
- ул. Партизана Германа, д. 8, к. 2;
- ул. Партизана Германа, д. 21;
- Ул. Партизана Германа, д. 28;
- пр. Кузнецова, д. 26;
- Красносельское шоссе, д. 34;
- Ленинский пр., д. 100, к. 2;
- ул. Маршала Захарова, д. 27, к. 1;
- ул. Здоровцева, д. 8, лит. А;
- территория Хвойный, участок 17 (у д. 92).
Кронштадтский район
В Кронштадте залили на зиму пять катков:
- ул. Станюковича, д. 6;
- Советская ул., д. 15;
- Красная ул., д. 8;
- Тулонская аллея, 11;
- ул. Зосимова, 9.
Местные власти обещают очищать катки от снега каждый день.
Курортный район
Этой зимой на территории района будут работать четыре бесплатных катка:
- г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15;
- г. Сестрорецк, пляж «Северный»;
- пос. Песочный, Ленинградская ул., 70.
- наб. реки Сестры, 12, — ледовая арена имени Всеволода Боброва
Московский район
Катки для катания и хоккейных баталий на территории района подготовил спортивный центр «Физкультура и здоровье». Их всего четыре:
- Московский пр., д. 134;
- Новоизмайловский пр., д. 38/4;
- Краснопутиловская ул., д. 78;
- ул. Пилотов, д. 20.
Петродворцовый район
В этом зимнем сезоне крутить тройной тулуп можно будет на семи ледовых площадках:
- г. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 84;
- г. Петергоф, ул.Веденеева, 1;
- г. Петергоф, ул. Веденеева, 4;
- г. Петергоф, Разводная ул., 25;
- г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 21;
- г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр, 37;
- г. Ломоносов, Михайловская ул., 29.
Пушкинский район
В Пушкинском районе зальют 8 бесплатных катков:
- г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 36;
- г. Пушкин, Саперная ул., д. 40;
- г. Пушкин, Железнодорожная ул., д. 80;
- г. Пушкин, Железнодорожная ул., д. 56;
- г. Пушкин, бульв. Алексея Толстого, д. 26;
- г. Павловск, Садовая ул., д. 20Б, центральный каток.
- г. Павловск, Горная ул., д. 14;
- пос. Шушары, Школьная ул., д. 22.
Фрунзенский район
Центр спорта Фрунзенского района готовит 10 бесплатных ледовых площадок:
- Альпийский ул., д.10
- Белградская ул., д.10;
- Будапештская ул., д.8;
- Бухарестская ул., д.120;
- Бухарестская ул., д.39;
- Дунайский пр., д.53;
- Пражская ул., д.7;
- Пражская ул., д.20;
- ул. Димитрова, д.20;
- .Бухарестская ул., д.78
Колпинский район
В Колпино погода благоволит открыть в ближайшие дни 4 катка:
- г. Колпино, Пролетарская ул., д.2 «Парк культуры и отдыха » (Чухонка);
- г. Колпино, Загородная ул., д.62;
- г. Колпино, пр. Ленина, д.15/9;
- п. Металлострой, Центральная ул., д.12. ДК им. Маяковского.
Петроградский район
На Петроградке местные власти залили лед в трех хоккейных коробках:
- Набережная реки Карповки, 28;
- ул. Куйбышева, 33/8;
- ул. Рентгена, 6.
В администрации обещают следить за льдом и своевременно расчищать от нападавшего снега.
Красногвардейский район
Уже сейчас на территории Красногвардейского района действуют шесть бесплатных катков, подведомственных центру «Спорт»:
- Индустриальный пр., 26/24;
- Заневский пр., 53;
- пр. Маршала Блюхера, 38, к. 2;
- ул. Маршала Тухачевского, 3;
- пр. Металлистов, 66;
- ул. Корнея Чуковского, 3.
Об открытии еще одного катка рассказала районная администрация, он находится по адресу:
- ул. Маршала Тухачевского, 26.
Центральный район
В Центральном районе готовы принять любителей коньков пока только две ледовые площадки:
- Кирочная ул., 50А;
- Кавалергардская ул., севернее дома 2а.
18. Приморский район
В первом по величине районе города уже открыты 15 бесплатных катков:
- Белоостровская, ул., д. 23;
- Дибуновская ул., д.9;
- Стародеревенская ул., д. 24;
- аллея Поликарпова, д. 8;
- Байконурская ул., д. 19;
- Нижне-Каменская ул., д. 1, лит. А;
- пр. Авиаконструкторов, д. 8;
- пр. Авиаконструкторов, д. 13;
- ул. Савушкина, д. 107;
- Камышовая ул., д. 42;
- Яхтенная ул., д. 6;
- ул. Савушкина, д. 122;
- Байконурская ул., д. 5;
- пр. Королёва, д. 59. к.1;
- Комендантский пр., д. 37.
Площадок, пригодных для заливки катка, в каждом районе города значительно больше — чем чаще будут снегопады, тем быстрее они появятся. Отслеживать статус катков во дворе у дома, а также режим работы можно в чат-боте «Лыжные трассы и коньки» по ссылке https://t.me/wintersports_spb_bot.