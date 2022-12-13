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    137 катков в Петербурге, где можно покататься совершенно бесплатно

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    Правильная зима с морозами и снегопадами в Петербурге только началась, а районные власти уже вовсю заливают катки и хоккейные коробки, где можно будет покататься совершенно бесплатно. Официально сообщают, что открыты уже 137 площадок.

    1. Выборгский район

    Районные власти подготовят на эту зиму 10 катков:

    • Стадион «Светлана», Светлановский пр., д. 3;
    • ул. Композиторов, д. 1, к. 2;
    • пр. Художников, д. 27;
    • пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 99;
    • ул. Композиторов, д. 11, к. 2;
    • пр. Художников, д. 43/14;
    • пос. Парголово, Хабаровская ул., д. 62;
    • пр. Просвещения, д. 41;
    • пр. Просвещения, д. 22, к.1;
    • пр. Культуры, д. 12, к.1.

    Регулярно на катках будут работать инструкторы местного Центра спорта, а также будут проводиться спортивные мероприятия, турниры и мастер-классы по хоккею.

    1. Василеостровский район

    Катки на Васильевском острове готовят на шести площадках:

    • 17-я линия В.О., д. 18;
    • Карташихина ул., д. 19 (большой);
    • Карташихина, ул. д. 19 (малый);
    • Наличная ул., д. 5;
    • ул. Кораблестроителей, д. 39.
    • Наличная ул. д. 40, корп. 4–5.

    1. Адмиралтейский район

    Здесь подготовят три ледовые площадки:

    • набережная реки Фонтанки во дворе дома 150, лит. А
    • Можайская ул., д. 44–48
    • Лермонтовский пр., д. 49, лит. А

    1. Калининский район

    Этой зимой районные власти подготовят 17 катков:

    • Светлановский пр., 97;
    • Учительская ул., 12, к. 1;
    • пр. Культуры, 9, к. 2;
    • ул. Софьи Ковалевской, 11, к. 3;
    • Меншиковский пр., 15, к. 2;
    • Герасимовская ул., 14;
    • ул. Академика Байкова, 5, к. 2;
    • ул. Черкасова, 12, к. 1;
    • Суздальский пр., 73;
    • Гражданский пр., 127;
    • Тихорецкий пр., 9, к. 6;
    • Гражданский пр., 92, к. 3;
    • пр. Культуры, 27, к. 3;
    • ул. Карпинского, 23, к. 2;
    • Пискаревский пр.. 52;
    • пр. Науки, 45, к. 2;
    • пр. Просвещения, 99.

    На катках будут работать профессиональные инструкторы, которые помогут научиться кататься, организуют игры и соревнования. В этом сезоне, помимо хоккейных турниров, запланирована серия мастер-классов по фигурному катанию и хоккею.

    1. Кировский район

    В этом сезоне в Кировском районе будет работать 13 катков:

    • Пр. Народного Ополчения, д. 115;
    • Ул. Подводника Кузьмина, д.17;
    • Ул. Гладкова, д 7/10;
    • Ул. Маршала Говорова, д.29, лит.Д (ледовая арена «Волна»);
    • Пр. Стачек, д.45, корп. 2 (ледовая арена «Айсберг»);
    • Трамвайный пр., д.11, корп.5;
    • ул. Лени Голикова, д.64;
    • Пр. Народного Ополчения, д. 24;
    • Бульвар Новаторов, д. 45;
    • Канонерский остров, д. 7;
    • Наб. р. Екатерингофки, д. 17;
    • Пр. Ветеранов, д. 87, корп. 2;
    • Краснопутиловская, д.57.

    1. Невский район

    В Невском районе Центром спорта залиты и полностью готовы к эксплуатации семь площадок для катания на коньках:

    • ул. Дыбенко, 17, к.3;
    • Запорожская ул., 23, к.2;
    • Искровский пр., 6, к.7
    • Октябрьская наб., 118, к.7;
    • Прибрежная ул., 16;
    • пр. Солидарности, 8, к.1;
    • пр. Солидарности, 21.
    • Железнодорожный пр., д.32 — самый большой в городе бесплатный каток площадью около 8 000 кв. м.

    1. Красносельский район

    Зимой 2022/23 года на территории района будут работать девять внутридворовых хоккейных площадок, они закреплены за районным Центром физической культуры, спорта и здоровья.

    • ул. Партизана Германа, д. 8, к. 2;
    • ул. Партизана Германа, д. 21;
    • Ул. Партизана Германа, д. 28;
    • пр. Кузнецова, д. 26;
    • Красносельское шоссе, д. 34;
    • Ленинский пр., д. 100, к. 2;
    • ул. Маршала Захарова, д. 27, к. 1;
    • ул. Здоровцева, д. 8, лит. А;
    • территория Хвойный, участок 17 (у д. 92).

    1. Кронштадтский район

    В Кронштадте залили на зиму пять катков:

    • ул. Станюковича, д. 6;
    • Советская ул., д. 15;
    • Красная ул., д. 8;
    • Тулонская аллея, 11;
    • ул. Зосимова, 9.

    Местные власти обещают очищать катки от снега каждый день.

    1. Курортный район

    Этой зимой на территории района будут работать четыре бесплатных катка:

    • г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15;
    • г. Сестрорецк, пляж «Северный»;
    • пос. Песочный, Ленинградская ул., 70.
    • наб. реки Сестры, 12, — ледовая арена имени Всеволода Боброва

    1. Московский район

    Катки для катания и хоккейных баталий на территории района подготовил спортивный центр «Физкультура и здоровье». Их всего четыре:

    • Московский пр., д. 134;
    • Новоизмайловский пр., д. 38/4;
    • Краснопутиловская ул., д. 78;
    • ул. Пилотов, д. 20.

    1. Петродворцовый район

    В этом зимнем сезоне крутить тройной тулуп можно будет на семи ледовых площадках:

    • г. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 84;
    • г. Петергоф, ул.Веденеева, 1;
    • г. Петергоф, ул. Веденеева, 4;
    • г. Петергоф, Разводная ул., 25;
    • г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 21;
    • г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр, 37;
    • г. Ломоносов, Михайловская ул., 29.

    1. Пушкинский район

    В Пушкинском районе зальют 8 бесплатных катков:

    • г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 36;
    • г. Пушкин, Саперная ул., д. 40;
    • г. Пушкин, Железнодорожная ул., д. 80;
    • г. Пушкин, Железнодорожная ул., д. 56;
    • г. Пушкин, бульв. Алексея Толстого, д. 26;
    • г. Павловск, Садовая ул., д. 20Б, центральный каток.
    • г. Павловск, Горная ул., д. 14;
    • пос. Шушары, Школьная ул., д. 22.

    1. Фрунзенский район

    Центр спорта Фрунзенского района готовит 10 бесплатных ледовых площадок:

    • Альпийский ул., д.10
    • Белградская ул., д.10;
    • Будапештская ул., д.8;
    • Бухарестская ул., д.120;
    • Бухарестская ул., д.39;
    • Дунайский пр., д.53;
    • Пражская ул., д.7;
    • Пражская ул., д.20;
    • ул. Димитрова, д.20;
    • .Бухарестская ул., д.78

    1. Колпинский район

    В Колпино погода благоволит открыть в ближайшие дни 4 катка:

    • г. Колпино, Пролетарская ул., д.2 «Парк культуры и отдыха » (Чухонка);
    • г. Колпино, Загородная ул., д.62;
    • г. Колпино, пр. Ленина, д.15/9;
    • п. Металлострой, Центральная ул., д.12. ДК им. Маяковского.

    1. Петроградский район

    На Петроградке местные власти залили лед в трех хоккейных коробках:

    • Набережная реки Карповки, 28;
    • ул. Куйбышева, 33/8;
    • ул. Рентгена, 6.

    В администрации обещают следить за льдом и своевременно расчищать от нападавшего снега.

    1. Красногвардейский район

    Уже сейчас на территории Красногвардейского района действуют шесть бесплатных катков, подведомственных центру «Спорт»:

    • Индустриальный пр., 26/24;
    • Заневский пр., 53;
    • пр. Маршала Блюхера, 38, к. 2;
    • ул. Маршала Тухачевского, 3;
    • пр. Металлистов, 66;
    • ул. Корнея Чуковского, 3.

    Об открытии еще одного катка рассказала районная администрация, он находится по адресу:

    • ул. Маршала Тухачевского, 26.

    1. Центральный район

    В Центральном районе готовы принять любителей коньков пока только две ледовые площадки:

    • Кирочная ул., 50А;
    • Кавалергардская ул., севернее дома 2а.

      18. Приморский район

    В первом по величине районе города уже открыты 15 бесплатных катков:

    • Белоостровская, ул., д. 23;
    • Дибуновская ул., д.9;
    • Стародеревенская ул., д. 24;
    • аллея Поликарпова, д. 8;
    • Байконурская ул., д. 19;
    • Нижне-Каменская ул., д. 1, лит. А;
    • пр. Авиаконструкторов, д. 8;
    • пр. Авиаконструкторов, д. 13;
    • ул. Савушкина, д. 107;
    • Камышовая ул., д. 42;
    • Яхтенная ул., д. 6;
    • ул. Савушкина, д. 122;
    • Байконурская ул., д. 5;
    • пр. Королёва, д. 59. к.1;
    • Комендантский пр., д. 37.

    Площадок, пригодных для заливки катка, в каждом районе города значительно больше — чем чаще будут снегопады, тем быстрее они появятся. Отслеживать статус катков во дворе у дома, а также режим работы можно в чат-боте «Лыжные трассы и коньки» по ссылке https://t.me/wintersports_spb_bot.

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