Стало известно, на сколько в теории может подорожать платная парковка в Петербурге. Но только в теории

Правительство Петербурга готовится поднять максимально возможную цену за час парковки в платной зоне. Реальную — не трогают.



Согласно проекту постановления, опубликованному 12 декабря, предельный тариф для транспортных средств категории «В» в 2023 году составит 143,12 руб. Для категорий «А» и «М» — 42,94 руб. Для иных категорий — 214,68 руб.



Надо обратить внимание, что предельный тариф не равен реальному. В 2022 году, к примеру, максимум составляет 130 рублей, а платят автомобилисты по 100 рублей в час. Ранее транспортный блок сообщал, что не готовит заявку на повышение тарифа в платной зоне.



В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили, что плата за парковку не повышается, она остается на том же уровне, что и сейчас. И изменение тарифов не планируется. Относительно документа, размещенного на сайте Смольного, там пояснили, что в соответствии с постановлением правительства Петербурга № 544

обязаны ежегодно устанавливать максимальный размер платы за часовое пользование парковочным местом в зоне платной парковки. «Это означает, что выше этой суммы плата не может быть установлена, — пояснили в пресс-службе. — Подобная работа — по установлению максимального размера платы — ведется с 2015 года. Максимальный размер платы устанавливается исходя из установленного индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый период. Согласно данным комитета финансов Санкт-Петербурга, размер индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год, равен 108,22 %».