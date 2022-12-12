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    Стало известно, на сколько в теории может подорожать платная парковка в Петербурге. Но только в теории

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    8 комментариев

    Правительство Петербурга готовится поднять максимально возможную цену за час парковки в платной зоне. Реальную — не трогают.

    Согласно проекту постановления, опубликованному 12 декабря, предельный тариф для транспортных средств категории «В» в 2023 году составит 143,12 руб. Для категорий «А» и «М» — 42,94 руб. Для иных категорий — 214,68 руб.

    Надо обратить внимание, что предельный тариф не равен реальному. В 2022 году, к примеру, максимум составляет 130 рублей, а платят автомобилисты по 100 рублей в час. Ранее транспортный блок сообщал, что не готовит заявку на повышение тарифа в платной зоне.

    В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили, что плата за парковку не повышается, она остается на том же уровне, что и сейчас. И изменение тарифов не планируется. Относительно документа, размещенного на сайте Смольного, там пояснили, что в соответствии с постановлением правительства Петербурга № 544
    обязаны ежегодно устанавливать максимальный размер платы за часовое пользование парковочным местом в зоне платной парковки. «Это означает, что выше этой суммы плата не может быть установлена, — пояснили в пресс-службе. — Подобная работа — по установлению максимального размера платы — ведется с 2015 года. Максимальный размер платы устанавливается исходя из установленного индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый период. Согласно данным комитета финансов Санкт-Петербурга, размер индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год, равен 108,22 %».

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    Комментарии 8

    t_andrei12 Дек 2022 в 19:30
    Летом только ввели центр, а уже им все мало.
    +1−0
    Kezevo12 Дек 2022 в 19:15
    Неуспели окрыть уже народ подогревают на подорожание. Браво! Бизнес по рузке из воздуха.
    +3−0
    zelf12 Дек 2022 в 19:10
    Снега намело. Номера совсем не видны.
    +1−0
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