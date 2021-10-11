В Петербурге платная парковка в 2022 году теоретически может подорожать до 132 рублей. Практически — до 100

132 рубля 25 копеек — сумма, прописанная в проекте постановления правительства, подготовленном комитетом по транспорту, это часовой тариф для транспортных средств категории «B» на 2022 год. Для двухколесных категорий «A» и «M» — 39 руб. 68 коп; для иных — 198 руб. 37 коп.
Напомним, «максимальный размер платы за пользование в течение одного часа одним парковочным местом на парковке, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования» — это предел, до которого, в теории, могут поднять тариф, на деле он никогда не достигает лимита. Однако ставка и правда вырастет. Комитет по тарифам не утвердил никакой шкалы на данный момент, но по данным «Фонтанки», рассматриваются два варианта для категории «В» — 80 рублей и 100 рублей. Второй вариант — более реалистичен.
В 2021 году в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей — для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу.
Впрочем, «платность» парковки — вещь нестабильная: на прошлой неделе из-за отзыва лицензии у Орбанка транзакции перестали осуществляться.