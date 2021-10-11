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В Петербурге платная парковка в 2022 году теоретически может подорожать до 132 рублей. Практически — до 100

Час платной парковки в центре Петербурга в 2022 году может подорожать до 100 рублей

Смольный планирует поднять максимальный возможный тариф в зоне платной парковки до 132 рублей 25 копеек за час. На деле все будет более «кругло».

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132 рубля 25 копеек — сумма, прописанная в проекте постановления правительства, подготовленном комитетом по транспорту, это часовой тариф для транспортных средств категории «B» на 2022 год. Для двухколесных категорий «A» и «M» — 39 руб. 68 коп; для иных — 198 руб. 37 коп.

Напомним, «максимальный размер платы за пользование в течение одного часа одним парковочным местом на парковке, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования» — это предел, до которого, в теории, могут поднять тариф, на деле он никогда не достигает лимита. Однако ставка и правда вырастет. Комитет по тарифам не утвердил никакой шкалы на данный момент, но по данным «Фонтанки», рассматриваются два варианта для категории «В» — 80 рублей и 100 рублей. Второй вариант — более реалистичен.

В 2021 году в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей — для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу.

Впрочем, «платность» парковки — вещь нестабильная: на прошлой неделе из-за отзыва лицензии у Орбанка транзакции перестали осуществляться.

До конца года заработает платная парковка еще на 71 улице Центрального района, ознакомиться с ее географией можно на карте «Фонтанки». Далее в планах Смольного — распространение зоны на Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.

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Комментарии (2)

alexpv
Так дураку понятно, схема черного обнала через Орбанк развалилась, по новой схеме через новый банк издержки по-больше будут, а прибыль в карман хочется такую же оставить, вот и подорожание.
Даже сложно себе представить, сколько бы у нас было всего дешевого и качественного и много, если бы эта мразь чиновьничья не воровала по черному((
262224921
Бабки будут отбивать ,потерянные на отзыве лицензии Ору банка.)))))

- одних убытков сколько несем, туды его в качель
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