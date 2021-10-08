Халява пришла откуда не ждали. Крах Орбанка сделал парковки в Петербурге снова бесплатными

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Банк России 8 октября отозвал у АО «Объединенный резервный банк» лицензию на осуществление банковской деятельности. Кредитная организация по договору с Городским центром управления парковками (ГЦУП) принимала платежи за пользование платной парковкой и перечисляла деньги в Петербургское казначейство. Из-за случившегося в Смольном решили сделать парковки снова бесплатными, но только на время восстановления способа оплаты. Чиновники признаются, что сами не знают, сколько займет этот процесс. В Орбанке считают, что еще не все потеряно и оптимистично надеются продолжить работу в ближайшие дни.



Орбанк был эксклюзивными исполнителем контрактов ГЦУП на обеспечение оплаты парковки, приема платежей и зачислению их в казну. Всего с ним было заключено четыре контракта на общую сумму 10,9 млн рублей. Первый датируется началом августа 2020 года, последний, который исполняется на данный момент, был заключён примерно спустя год. По его условиям банк должен сопровождать платежи петербуржцев до конца 2021 года. Деньги, поступившие за один операционный день (с 00:00 до 23:59), должны в течение трех рабочих дней поступать на лицевой счет ГЦУП. То есть, если сейчас часть средств и застряла на счетах банка — это сумма не более чем за три дня.

Как сообщили «Фонтанке» в комтрансе, подведомственный ему ГЦУП ведет оперативную работу по восстановлению приема платежей. При этом альтернативные способы оплаты парковки через приложение и банкоматы Сбербанка, банкоматы Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) действуют.

«Парковка в центре не перестала быть платной, — обращают внимание в комитете. — Однако, чтобы минимизировать негативное влияние сложившейся ситуации на автовладельцев, было принято решение отключить паркоматы в зоне платной парковки и не фиксировать штрафы на период восстановительных работ».



Комтранс обещает оповестить горожан через свои официальные ресурсы о том, когда им снова нужно будет платить. На вопрос, сколько времени может занять восстановление, чиновники признались, что сами этого не знают. Вопрос, сколько может занять поиск нового исполнителя, остался без ответа. Похоже, такой вариант пока не рассматривается.

Сегодня Орбанк закрыт. Его сайт «упал» через несколько часов после объявления ЦБ. По телефону клиентам и журналистам обещают дать хоть какую-то информацию только на следующей неделе. «У нас сегодня первый день отозвана лицензия. Вся более подробная информация будет только в понедельник. Пока информации никакой не дается. Даже для собственных клиентов. Пока мы закрыты, у нас временная администрация, работаем по формированию всех основных документов», — сказала корреспонденту «Фонтанки» оператор.

Председатель совета директоров Орбанка Андрей Журавлев тоже был не особо разговорчив. Он сообщил «Фонтанке», что пока обдумывает свой ответ Центробанку.

«Однозначно, — ответил банкир на вопрос, может ли система приема оплаты парковки в Петербурге заработать снова. — Варианты есть. Так что не волнуйтесь, заработает. [Это может занять примерно] несколько дней». По его мнению, в ЦБ и АСВ не будут против, отнесутся к этому «с пониманием».



Как следует из сообщения регулятора, банк лишился лицензии за нарушение требований законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В течение года Банк России неоднократно применял к нему меры, включая ограничения на привлечение денежных средств физлиц. Эти формулировки, не дающие понятия о сути нарушения, можно встретить во множестве сообщений об отзыве лицензии. Но, кроме этого, регулятор обвинил Орбанк в обслуживании интересов собственников, руководителей финансовой организации и их компаний.

Журавлев сообщил, что он с претензиями не согласен. «Это все стандартные вещи, которые они всегда пишут», — отметил он.

Орбанк и компании его акционеров давно и тесно связаны с Петербургом, его физической и цифровой транспортной инфраструктурой. Банк, принадлежащий пятерым московским бизнесменам — Андрею Журавлеву, Андрею Сурину, Марату Валиеву, Юрию Хавкину и Олегу Глошкину, был выбран исполнителем по сопровождению информационной системы «Единое парковочное пространство» за 31,6 млн рублей, он же в соответствии с контрактом получал 8,4 % от суммы, поступающей за оплату парковок. Поставкой паркоматов (за 49 млн) и созданием системы управления парковочным пространством (за 32 млн) занимались ЗАО «Штрих-М» и НТЦ «Измеритель», принадлежавшие тем же коммерсантам, что и Орбанк.



Контакты на обслуживание оборудования автоматизированных парковочных систем в 2018 и 2019 годах заключались с близкими к «Штрих-М» структурами. В 2020 и 2021 году чиновники стали закупать техническое обслуживание конкретно оборудования автоматизированных парковочных систем «Штрих-М». Последний контракт был исполнен в июле, хотя должен был закончиться в конце 2021 года. В договоре был предусмотрен лимит по финансированию, как только оно кончилось — кончился и контракт. Гендиректор компании-исполнителя ООО «Мастер-Сервис» Виталий Филимошкин сообщил, что фирма и дальше будет участвовать в аукционах ГЦУП, если они будут объявлены.

Новые паркоматы для расширения зоны платной парковки ГЦУП закупает уже у другого поставщика, IT-компании «СиЭсБиАй ИТ-Сервис», связь которой с Орбанком, по данным открытых источников, не прослеживается. Как следует из СПАРК, выручка фирмы в 2020 году составила 671 млн рублей.

Возглавляемый Журавлевым НТЦ «Измеритель» по заказу комитета по информатизации и связи разрабатывал комплексную информационную систему управления (КИСУ) общественным транспортом в Петербурге. Ближе к окончательной сдаче работ чиновники сначала признали систему непригодной к использованию, а в конце 2019 года — расторгли контракт в одностороннем порядке. НТЦ «Измеритель» оспаривает это решение в суде. Всего по контракту успели выплатить порядка 330 млн из 756 млн рублей.



Введение КИСУ увязывали по срокам с запуском транспортной реформы, но ни того, ни другого не случилось. Реформа перенесена на 2022 год. В начале декабря 2020 года в ЗакСе компания «Аником» представляла свои предложения по КИСУ, на презентации присутствовали и чиновники Смольного. Одним из соучредителей «Аникома» является «Штрих групп», аффилированный с НТЦ «Измеритель»

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

