В центре Петербурга парковка снова стала бесплатной. Спонсор хорошего настроения горожан — Центробанк

Как сообщает ведомство в телеграм-канале 8 октября, штрафы за неоплату парковки выноситься не будут.

«В связи с тем, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Орбанк», который обеспечивает прием платежей в зоне платной парковки, взимание платы за пользование платным парковочным пространством временно не осуществляется», — заявляет комитет и обещает дополнительно проинформировать об изменении ситуации.



ЦБ с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Орбанк» (Москва), объяснив, что организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, сообщает РИА Новости. Регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц. Кроме того, банк нарушал требования нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля, при этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды, отмечают в Центробанке.