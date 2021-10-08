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В центре Петербурга парковка снова стала бесплатной. Спонсор хорошего настроения горожан — Центробанк

В центре Петербурга нельзя оплатить парковку из-за отзыва лицензии у банка

Комитет по транспорту сообщает о том, что оплатить парковку в центре Петербурга временно невозможно. Проблема возникла из-за того, что Банк России отозвал лицензию у партнера города АО «Орбанк».

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Как сообщает ведомство в телеграм-канале 8 октября, штрафы за неоплату парковки выноситься не будут.

«В связи с тем, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Орбанк», который обеспечивает прием платежей в зоне платной парковки, взимание платы за пользование платным парковочным пространством временно не осуществляется», — заявляет комитет и обещает дополнительно проинформировать об изменении ситуации.

ЦБ с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Орбанк» (Москва), объяснив, что организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, сообщает РИА Новости. Регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц. Кроме того, банк нарушал требования нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля, при этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды, отмечают в Центробанке.

Агентство по страхованию вкладов начнёт выплаты вкладчикам не позднее 22 октября.

По всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства, можно обращаться на круглосуточную горячую линию СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» по номеру: 417–50–00.

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Комментарии (25)

Elta
Каковы сами таковы и сани. И так всем ясно куда идут деньги от парковок, капремонта и прочих навязанных услуг.
ЛуМумба
А чего не Орк-Банк?
Где они находят все эти банки?
LiChaBaTa
А чего у них в банке такой ор?
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