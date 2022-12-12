Высота снега в Петербурге может вырасти за сутки вдвое

Сегодня, 12 декабря, высота снега в Петербурге с начала зимы достигла максимума. Он такой, что уже вполне может заваливаться и в ботинки, и в сапоги. На слайде — высота снежного покрова в сантиметрах, данные на 9 часов утра.



«Приближающийся к Северной столице с юга атмосферный фронт, связанный с балканским циклоном «Биргит», за минувшую ночь принёс в город на Неве 3 мм осадков, и довёл высоту снежного покрова до 10 см — это самый высокий результат нынешней зимы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

