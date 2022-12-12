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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Высота снега в Петербурге может вырасти за сутки вдвое

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    3 комментария
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня, 12 декабря, высота снега в Петербурге с начала зимы достигла максимума. Он такой, что уже вполне может заваливаться и в ботинки, и в сапоги. На слайде — высота снежного покрова в сантиметрах, данные на 9 часов утра.

    «Приближающийся к Северной столице с юга атмосферный фронт, связанный с балканским циклоном «Биргит», за минувшую ночь принёс в город на Неве 3 мм осадков, и довёл высоту снежного покрова до 10 см — это самый высокий результат нынешней зимы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Совсем скоро станет ещё больше: снегопады, временами сильные, продолжат увеличивать высоту снежного покрова, и к утру вторника он достигнет 13–18 см.

    «В южной половине области уже выпало до 6–7 мм осадков, а «снежное» лидерство вернул себе Тихвин — там высота снежного покрова достигла 28 см», — отмечает Леус.

    Фоторепортаж с заметённых улиц смотрите на «Фонтанке». Сложно не только пешеходам, но и автомобилистам, которым пришлось стоять в 9-балльных пробках. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, хотя некоторые рейсы задерживаются.

    Онлайн-трансляцию, посвящённую погоде, смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    DEMOMON12 Дек 2022 в 12:19
    Уж не знаю, что лучше, как сейчас у нас или как в Москве заливает.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок12 Дек 2022 в 11:18
    Ой, а что, неужели и соль не поможет?!
    +1−1
    Фома Скрепный12 Дек 2022 в 11:11
    Лучше на машине в этот день не выезжать никуда, пробки уже дикие с утра. Вечером треш будет лютый
    +2−0
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