Люди против снега. Как сейчас выглядит Петербург, где бесчинствует «Биргит»

В Петербурге с утра 12 декабря метель, видимость снижена. Вот так видят центр города супервидовые веб-камеры.
А вот так — фотографы «Фонтанки». Сложно не только транспорту, но и пешеходам.
Напомним, пробки в городе достигали очень редких 9 баллов по шкале «Яндекса». После 9:15 загруженность снизилась до 8 баллов. Пулково работает в штатном режиме, но некоторые рейсы задерживаются. Командиры воздушных судов принимают решения о посадке в зависимости от собственных метеоминимумов.
Непогоду в Петербург, напомним, принёс циклон «Биргит».