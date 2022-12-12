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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Люди против снега. Как сейчас выглядит Петербург, где бесчинствует «Биргит»

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    3 комментария

    В Петербурге с утра 12 декабря метель, видимость снижена. Вот так видят центр города супервидовые веб-камеры.

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    А вот так — фотографы «Фонтанки». Сложно не только транспорту, но и пешеходам.

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    Напомним, пробки в городе достигали очень редких 9 баллов по шкале «Яндекса». После 9:15 загруженность снизилась до 8 баллов. Пулково работает в штатном режиме, но некоторые рейсы задерживаются. Командиры воздушных судов принимают решения о посадке в зависимости от собственных метеоминимумов.

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    Непогоду в Петербург, напомним, принёс циклон «Биргит».

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    Комментарии 3

    Alex00012 Дек 2022 в 10:00
    Да и снега-то опять на копейки, просто его убирать даже не пытаются, судя по всему.
    +0−0
    Kezevo12 Дек 2022 в 09:58
    Вот ненасть то какая , снег зимой идет! Ну вашингтон...
    +1−2
    27568013012 Дек 2022 в 09:50
    Люди не против снега .
    Возмущаются только кредитные рабы , торопящиеся на батрачку.
    +0−2
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