«Ты меня чего разводишь-то?». Новое видео начала драки Лепса в Петербурге

Эпичной драке между певцом Григорием Лепсом и жителем Петербурга на Московском проспекте предсказуемо предшествовала словесная перепалка. «Фонтанке» удалось приоткрыть завесу над тем, какие именно слова звучали.



Как нам стало известно 10 декабря, в пабе говорили нехорошее – о «разводе» на деньги и грубом обращении к оппоненту. Финал был предсказуем: «пойдем выйдем» и физическое столкновение на улице.