«Ты меня чего разводишь-то?». Новое видео начала драки Лепса в Петербурге

«Фонтанка.ру»
Эпичной драке между певцом Григорием Лепсом и жителем Петербурга на Московском проспекте предсказуемо предшествовала словесная перепалка. «Фонтанке» удалось приоткрыть завесу над тем, какие именно слова звучали.
Как нам стало известно 10 декабря, в пабе говорили нехорошее – о «разводе» на деньги и грубом обращении к оппоненту. Финал был предсказуем: «пойдем выйдем» и физическое столкновение на улице.
Теперь, напомним, жителю города предстоит опознать Лепса и одного из представителей свиты по фотографиям.
Подробнее о коллизии читайте в материале «Помогите опознать Лепса. «Фонтанка» раздобыла видео: с каких слов началась вся заваруха в баре».