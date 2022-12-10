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    ТЕМА ДНЯ

    Новое видео Лепса - начало

    «Ты меня чего разводишь-то?». Новое видео начала драки Лепса в Петербурге

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    4 комментария

    «Фонтанка.ру»

    Эпичной драке между певцом Григорием Лепсом и жителем Петербурга на Московском проспекте предсказуемо предшествовала словесная перепалка. «Фонтанке» удалось приоткрыть завесу над тем, какие именно слова звучали.

    Как нам стало известно 10 декабря, в пабе говорили нехорошее – о «разводе» на деньги и грубом обращении к оппоненту. Финал был предсказуем: «пойдем выйдем» и физическое столкновение на улице.

    Теперь, напомним, жителю города предстоит опознать Лепса и одного из представителей свиты по фотографиям.

    Подробнее о коллизии читайте в материале «Помогите опознать Лепса. «Фонтанка» раздобыла видео: с каких слов началась вся заваруха в баре».

    Григорий Лепс провёл в Петербурге по-настоящему бурные выходные 3 и 4 декабря: сначала выругался матом на сцене Ледового, швырнул об пол микрофон и нахамил поклоннице, показав нецензурный жест. Но затем оправдался, заявив, что приболел. Однако хворь не помешала артисту заказать 12 порций виски в баре и ввязаться в уличную драку, по факту которой было возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 4

    Ded_S10 Дек 2022 в 19:05
    А что же так скромно НЕ пишите о том как долго и упорно провоцировали Лепса?, какие слова ему, кавказцу, были сказаны? Давайте полную картину а не огрызки информации; вот тогда читатель сможет взглянуть на ситуацию со всех сторон...
    +2−6
    Роберт Лэнгдон10 Дек 2022 в 19:04
    Это во-первых ...
    +2−0
    Chinalove10 Дек 2022 в 19:02
    Пойдем выйдем, поговоришь с моей охраной?
    +5−1
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