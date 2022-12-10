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    Новое видео Лепса - начало

    Только… три портрета на столе. После драки с Лепсом петербуржцу предстоит странное

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    5 комментариев

    Жителю Петербурга, ставшему участником драки с народным артистом России Григорием Лепсом, предстоит опознание по фото. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.

    По нашим данным, процедура намечена на понедельник, 12 декабря. Проведет её Управление дознания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Опознание, вероятно, будет стандартным: перед петербуржцем положат три портрета, Лепса и двух других мужчин. Но это лишь первый этап.

    На втором петербуржцу предстоит узнать лицо человека, которого изначально ошибочно приняли за охранника Лепса. Именно он был наиболее активен в драке. Сейчас ясно: это не телохранитель, а директор продюсерского центра, его фамилия — Урюпин.

    Подробнее о коллизии читайте в материале «Помогите опознать Лепса. «Фонтанка» раздобыла видео: с каких слов началась вся заваруха в баре».

    Григорий Лепс провёл в Петербурге по-настоящему бурные выходные 3 и 4 декабря: сначала выругался матом на сцене Ледового, швырнул об пол микрофон и нахамил поклоннице, показав нецензурный жест. Но затем оправдался, заявив, что приболел. Однако хворь не помешала артисту заказать 12 порций виски в баре и ввязаться в уличную драку, по факту которой было возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 5

    Kezevo10 Дек 2022 в 18:58
    Снова в державн победили не деньги а их количество .
    +1−1
    Роберт Лэнгдон10 Дек 2022 в 18:57
    Это был Аркадий Григорьевич Урумов. А дрались они из за Ксении Сергеевны Анатоп. Не обошлось и без Золотого Глаза. 🤣
    +2−0
    своих не бросаем10 Дек 2022 в 18:44
    минуточку, как насчёт нормального опознания? Лепса из камеры и его любовничка не поднять? ах они на свободе...
    +5−1
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