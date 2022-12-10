Только… три портрета на столе. После драки с Лепсом петербуржцу предстоит странное

Жителю Петербурга, ставшему участником драки с народным артистом России Григорием Лепсом, предстоит опознание по фото. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.



По нашим данным, процедура намечена на понедельник, 12 декабря. Проведет её Управление дознания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Опознание, вероятно, будет стандартным: перед петербуржцем положат три портрета, Лепса и двух других мужчин. Но это лишь первый этап.



На втором петербуржцу предстоит узнать лицо человека, которого изначально ошибочно приняли за охранника Лепса. Именно он был наиболее активен в драке. Сейчас ясно: это не телохранитель, а директор продюсерского центра, его фамилия — Урюпин.

