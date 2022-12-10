На Дворцовой площади установили гигантскую горку для катания. Она установлена между штабом Гвардейского корпуса и Главным штабом Эрмитажа. Сегодня на площадь прогулялся фотограф «Фонтанки» и выяснил, что ступенями горка смотрит на Певческий мост, съезжать катальщики будут по пяти дорожкам, глядя на Александровскую колонну.
Пока что от любопытных аттракцион со всех сторон закрыт забором-сеткой.
В высоту горка достигает 9 метров, длина ската растянется до 65. Зону торможения длиной в 10 метров и ступени покроют нескользящим резиновым покрытием.
Горка приспособлена для катания на «ватрушках», их будут раздавать бесплатно с 12:00 до 21:00.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Горка на Дворцовой — часть новогодней ярмарки, которая стартует в следующие выходные, 17 декабря. Как поясняли ранее в комитете по промышленной политике, торговли там все же не будет. Кроме Дворцовой ярмарки откроют на Манежной площади, Садовой и Кленовой улицах, а также Конюшенной площади.