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    На Дворцовой площади установили гигантскую горку

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    7 комментариев

    На Дворцовой площади установили гигантскую горку для катания. Она установлена между штабом Гвардейского корпуса и Главным штабом Эрмитажа. Сегодня на площадь прогулялся фотограф «Фонтанки» и выяснил, что ступенями горка смотрит на Певческий мост, съезжать катальщики будут по пяти дорожкам, глядя на Александровскую колонну.

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    Пока что от любопытных аттракцион со всех сторон закрыт забором-сеткой.

    В высоту горка достигает 9 метров, длина ската растянется до 65. Зону торможения длиной в 10 метров и ступени покроют нескользящим резиновым покрытием.

    Горка приспособлена для катания на «ватрушках», их будут раздавать бесплатно с 12:00 до 21:00.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Горка на Дворцовой — часть новогодней ярмарки, которая стартует в следующие выходные, 17 декабря. Как поясняли ранее в комитете по промышленной политике, торговли там все же не будет. Кроме Дворцовой ярмарки откроют на Манежной площади, Садовой и Кленовой улицах, а также Конюшенной площади.

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    Комментарии 7

    Otkating10 Дек 2022 в 15:57
    Пенсия у нас хорошая, но маленькая.
    Цены у нас хорошие, но большие...
    +0−0
    Fedorov198310 Дек 2022 в 15:51
    детям в радость
    +1−0
    dedegora10 Дек 2022 в 15:46
    И кто туда потащится со своими санками? И машины куда ставить?
    +0−1
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